Obwohl er spielen will: HSV-Trainer Hecking erteilt Fein Derby-Verbot!

Er gibt schon wieder mächtig Gas. Am Donnerstag mischte Adrian Fein im Volkspark voll mit und war nicht zu übersehen. Nach seinem Jochbeinbruch aus dem Karlsruhe-Spiel (2:0) vor knapp zwei Wochen trägt der Mittelfeldmann eine Maske, um das Gesicht zu schützen. Und eigentlich will er noch viel mehr, als nur zu trainieren: Fein will unbedingt im Stadtderby auflaufen! Doch Trainer Dieter Hecking verbietet ihm den Einsatz gegen St.Pauli.

Hecking erteilt Fein ein Derby-Verbot. Ginge es nach dem 20-Jährigen, wäre er schon am Sonnabend wieder dabei. „Adrian hat den Ehrgeiz, dass er gern spielen würde“, klärt der Trainer auf. „Aber so gern er das auch will: Wir müssen ihn als Verein auch etwas schützen. Deshalb sage ich ganz klar: Adrian wird nicht spielen!“

Nach seinem Jochbeinbruch im Spiel gegen den KSC wurde Adrian Fein (r.) von HSV-Physio Mario Reichertz vom Platz geführt. Fotostand Foto:

Dieter Hecking: Klare Ansage vor dem Derby

Das Problem: Auch wenn Fein in den vergangenen Tagen in Sachen Athletik so gut wie nichts eingebüßt hat, bleibt das Risiko einer erneuten Kopfverletzung.

„Die Maske wird ihn nicht sonderlich einschränken, aber es kann immer mal sein, dass man mit den Köpfen zusammenkracht“, weiß Hecking. „Da muss man dem Rat der Ärzte folgen, die klar sagen, dass er nicht spielen soll.“

Adrian Fein: Ärzte raten HSV von Derby-Einsatz ab

Das könnte sich in der kommenden Woche, wenn der HSV in Aue antreten muss, ändern. Hecking aber lässt sich auch diesbezüglich alles offen. „Ich bin insgesamt sehr vorsichtig“, sagt der 55-Jährige. „Wir müssen an unsere Fürsorgepflicht denken.“ Auch, wenn es mal weh tut – wie jetzt, beim Derby-Verbot.