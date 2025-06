Nur noch zehn Tage unter Vertrag: Ist das Selkes letzter HSV-Countdown?

Zehn, neun, acht … nur noch wenige Tage, dann endet Davie Selkes Vertrag beim HSV. Am 30. Juni läuft der Kontrakt des Torjägers aus, eine Einigung über ein neues Arbeitspapier ist weiterhin nicht in Sicht. Steht Selke womöglich vor seiner letzten Woche als HSV-Profi?

Sie sind viel unterwegs in diesem Sommer. Nach dem Familienurlaub auf Formentera mit Zwischenstopp auf Ibiza ging es für die Selkes am Donnerstag erneut auf Tour. Wohin genau, daraus machte Fußballer-Gattin Evelyn auf ihrem Zwischenstopp in Istanbul zunächst ein Geheimnis. Bodrum, Dubai oder die Malediven, lautete die Auswahl der 30-Jährigen bei Instagram. Hauptsache Sonne, könnte man meinen.

Davie Selke schoss den HSV mit 23 Toren zum Aufstieg

Anders als seine Frau, die natürlich wusste, dass die Reise nach Bodrum ging, steht Torjäger Davie noch immer vor einer ungewissen Zukunft. Die Vorzeichen verdichten sich allerdings seit Wochen, dass sich die Wege Selkes und des HSV nach einer ultraerfolgreichen Saison (Torschützenkönig mit 23 Treffern und Aufstieg) wieder trennen werden.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Sadist aus dem Kinderzimmer : Der Fall „White Tiger“ – jetzt spricht der Vater

Der Fall „White Tiger“ – jetzt spricht der Vater Absturz eines Medizin-Unternehmers : Warum jetzt Tausende Patienten in Not sind

Warum jetzt Tausende Patienten in Not sind Die Mega-Projekte in der Innenstadt : Es wird chaotisch am Hauptbahnhof

Es wird chaotisch am Hauptbahnhof Odyssee für einen Studienplatz : Wie eine junge Hamburgerin um ihren Medizin-Traum kämpft

Wie eine junge Hamburgerin um ihren Medizin-Traum kämpft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wen HSV und St. Pauli verpflichten wollen & der Dauerkarten-Report : Was sie kosten – und warum Fans chancenlos sind

Wen verpflichten wollen & : Was sie kosten – und warum Fans chancenlos sind 20 Seiten Plan7: Kubas Salsa-Star in Hamburg, 160 Stiftungen feiern Aktionstage & ein ganzer Stadtteil wird zur Bühne bei der Altonale

Zur Erinnerung: Im Januar begannen der Verein und sein Stürmer mit den Gesprächen über einen neuen Vertrag. Mal schien man einer Einigung nahezukommen, dann wurde die Kluft wieder größer. Selke möchte einen Dreijahresvertrag und höheres Fixgehalt haben. Der HSV bot zwei Jahre plus Option, eine niedrigere Grund-Gage (allerdings trotzdem jenseits der Millionengrenze) und dafür umso höhere Prämien. Es ist eine festgefahrene Situation, so scheint es zumindest.

Braunschweigs Philippe soll kommen – Selke-Vertrag endet

Und dennoch: Noch haben sich beide Seiten auch nicht auf eine Trennung verständigt. Daran ändert auch der beabsichtigte und bevorstehende Wechsel von Braunschweigs Angreifer Rayan Philippe zum HSV nichts – weil der flinke 24-Jährige ein ganz anderes Profil bedient als der wuchtige Selke.

Wie geht es weiter im Hängepoker? Selkes Agent Akeem Adewunmi prüft die vorliegenden Alternativen. Englische Vereine sollen Interesse signalisiert haben, auch Union Berlin wird weiterhin zu den möglichen Zielen gezählt. Mehrfach am Tag stehen der Agent und sein Spieler in Kontakt miteinander.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Kaderplanung: Es könnte zu einer Überraschung kommen

Durchaus denkbar, dass sich auch das letztlich klärende Gespräch mit dem HSV sogar über Selkes Vertragslaufzeit hinauszieht. Ab dem 1. Juli aber würde der Torjäger dann nicht mehr als HSV-Profi gelistet werden – sondern als arbeitsloser Fußballer.