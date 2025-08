Am 24. August wird noch nicht alles perfekt sein. Das preisen die Verantwortlichen beim HSV ein. Ihr Ziel ist es aber, sich bis zum Auftaktspiel in Gladbach der meisten Sorgen zu entledigen. Einige Baustellen werden dazukommen, andere geschlossen sein – momentan sind es mindestens sechs. Und in den nächsten drei Wochen müssen möglichst viele Lösungen her. Es geht um klare Antworten – auch bei Härtefällen.