Merlin Polzin steht beim HSV vor einer historischen Vertragsverlängerung. Der 35-Jährige soll langfristig gebunden werden. So einen Deal gab es seit 2009 nicht mehr.

Am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) empfängt der HSV den FSV Mainz 05 zum ersten Heimspiel der neuen Saison im Volksparkstadion. Für Merlin Polzin ist es das 62. Pflichtspiel als Cheftrainer der Hamburger. Viele weitere sollen noch folgen. Der 35-Jährige steht kurz vor einer Vertragsverlängerung – und die soll historisch werden.

Mit 57.000 Zuschauern ist das Volksparkstadion gegen Mainz wenig überraschend ausverkauft. Zu sehen sind unter anderem die drei Last-Minute-Zugänge Fábio Vieira, Zakaria El Ouahdi und David Møller Wolfe. Alle drei sollen am Sonntag direkt dabei sein. Noch etwas gedulden müssen sich die HSV-Fans hingegen bei den neuen Trainerverträgen. Doch auch hier ist mittlerweile eine Lösung in Sicht.

Viele Gespräche wurden mit dem Trainerteam bereits geführt

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Knapp einen Monat ist es her, dass im Volkspark die Entscheidung fiel, auch in Zukunft auf Polzin und sein Trainerteam zu setzen. Überraschend kam das nach dem Aufstieg und dem anschließenden Klassenerhalt in der Bundesliga nicht. Doch die neue Sportvorständin Kathleen Krüger wollte sich zunächst selbst ein genaues Bild von der Arbeit auf und abseits des Trainingsplatzes machen. In den vergangenen Wochen folgten zahlreiche Gespräche. Sehr bald soll nun das Ergebnis präsentiert werden.

Geplant ist eine langfristige Lösung. Nach MOPO-Informationen sollen die HSV-Trainer neue Dreijahresverträge erhalten. Auch die „Bild“ hatte darüber berichtet. Es ist eine ungewöhnlich lange Laufzeit.

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Zuletzt gab es vor 17 Jahren einen so langen Trainervertrag beim HSV

In der Regel liefen die Trainerverträge bei den Profis im Volkspark in den vergangenen Jahren maximal über zwei Jahre. Der letzte HSV-Coach, der einen Vertrag über drei Jahre erhielt, war Bruno Labbadia während seiner ersten Amtszeit in Hamburg. Das war 2009. Gut 17 Jahre später soll es nun auch bei Polzin und seinem Team wieder einen solchen Vertrag geben. Nur noch letzte Details müssen geklärt werden.

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Erfüllen konnte Labbadia seinen XL-Vertrag damals übrigens nicht. Nach 299 Tagen und nicht einmal einer kompletten Saison war schon wieder Schluss. Bei Polzin ist ein anderer Weg geplant. Er ist inzwischen seit mehr als 600 Tagen als Cheftrainer im Amt. Sollte der 35-Jährige tatsächlich bis mindestens 2030 bleiben, wäre er hinter HSV-Gigant Ernst Happel der Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit in der Vereinsgeschichte seit Gründung der Bundesliga.