Nur 30 Fans dürfen im Volkspark jubeln: HSV-Frauen geben den Sieg aus der Hand

Die Kickerinnen des Hamburger SV haben den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Trotz Halbzeitführung kassierte der HSV im Aufsteiger-Duell eine 1:2-Heimschlappe gegen den 1. FC Nürnberg und wartet weiter auf den ersten Sieg im Volksparkstadion. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze schmilzt.

Eine eigentlich gute Nachricht gab es schon kurz vorm Anpfiff: Die Kellerkinder Jena und Essen trennten sich 1:1 und nahmen sich so gegenseitig Punkte weg. Beide Kontrahenten im Volkspark wollten die Vorlage nutzen und den Abstand auf die beiden Abstiegsplätze erhöhen. Mia Büchele (2.) vergab die erste HSV-Gelegenheit, Selma Licina köpfte für Nürnberg erst übers Tor (5.) und dann an die Latte (15.). Dann war wieder Büchele (20.) dran, deren abgefälschter Freistoß ins Toraus flog.

Brunnthaler staubt zur HSV-Führung ab

Kurz darauf jubelte der Großteil der 4252 Zuschauer:innen. Einen scharfen Schuss von Sophie Hillebrand konnte FCN-Torhüterin Larissa Rusek nur nach vorn abwehren, Melanie Brunnthaler (27.) war zur Stelle und staubte zum 1:0 ab. Nach einer schönen Kombination über Lotta Wrede und Brunnthaler hatte Hillebrand (44.) die Gelegenheit zum 2:0, doch ihr Schuss wurde geblockt. Hillebrand war nach ihrem Joker-Tor bei der unglücklichen 1:2-Niederlage in Leverkusen wieder in die Startelf gerückt. Auch Larissa Haidner war wieder fit und ersetzte Inga Schuldt im HSV-Kasten.

Melanie Brunnthaler schreit nach ihrem Tor die Freude heraus - doch am Ende gab es lange Gesichter beim HSV. imago/Beautiful Sports Melanie Brunnthaler schreit nach ihrem Tor die Freude heraus – doch am Ende gab es lange Gesichter beim HSV.

Zur Pause wechselte HSV-Trainerin Liése Brancão gleich dreifach: Die mit Gelben Karten vorbelasteten Verteidigerinnen Nina Räcke und Annalena Wucher wurden durch Annaleen Böhler und Emilia Hirche ersetzt, für Wrede kam Christin Meyer ins Spiel. Doch nun gab Nürnberg den Ton an: Bei einer Ecke von Oliwia Vos kam die eingewechselte Klara Svensson (57.) im HSV-Torraum zum Kopfball und erzielte den Ausgleich – zur Freude der etwa 30 dauersingenden Auswärtsfans, die fünf Fahnen in den Gästeblock mitgebracht hatten. 1:1, so war auch die legendäre Zweitliga-Partie des Vorjahres ausgegangen.

Lein kontert zum Nürnberger Sieg

Kapitänin Pauline Machtens (66.) hatte etwas gegen die Wiederholung des Resultats, ihr Schuss ging aber am Nürnberger Tor vorbei. Pech hatte Brunnthaler (71.), die nach einer Ecke per Kopf den Pfosten traf – und dann kam es ganz bitter für die Hamburgerinnen: Im Gegenzug zog Nastassja Lein (72.) von der Strafraumgrenze ab und traf zum 1:2.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Krisen, Kriege, Koalitions-Ärger: Was würde Helmut Schmidt tun?

Was würde Helmut Schmidt tun? Zu viele Elfenbeintürme: Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt

Wie Hamburg sich bei Mega-Projekten verzettelt Weihnachtsmärkte: Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick

Von frivol über sportlich bis traditionell – der große Überblick Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren?

HSV-Profi Elfadli über Träume und einen besonderen Trikottausch & wie oft darf Alexander Blessin noch verlieren? 28 Seiten Plan7: Ausstellung zeigt Härte der Pflegeberufe, Bluesrock-Legende Walter Trout im Interview & Kultur-Tipps für jeden Tag

Die Schlussoffensive des HSV kam nicht recht in die Gänge, Nürnberg behielt das Heft auch mit eigener Führung meist in der Hand. Brunnthaler und Machtens (81.) scheiterten mit einer Doppelchance. Fünf Minuten vor Schluss schickte Brancão mit Vildan Kardesler eine weitere Stürmerin aufs Feld, doch eine echte Gelegenheit auf den Ausgleich bekam ihr Team nicht mehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Gefährlichstes Team der Liga? Der HSVH ist auch für Flensburg eine Bedrohung

Mit weiterhin sechs Punkten verharrt der HSV auf dem letzten Nichtabstiegsplatz, mit nun geringerem Vorsprung auf Jena (3) und Essen (2). Nächste Woche sorgt der DFB-Pokal für Ablenkung vom Bundesliga-Frust, dann empfangen die Hamburgerinnen am Sonntag (15 Uhr) Bayer Leverkusen zum Achtelfinal-Duell.