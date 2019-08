Nürnberg – HSV 0:4: Gala in Nürnberg! HSV feiert klaren Auswärtssieg

Was für ein Sieg! Der HSV hat sich nach seinem durchwachsenen Start in die 2. Liga eindrucksvoll zurückgemeldet und souverän den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking setzte sich im Spitzenspiel des 2. Spieltags beim Absteiger 1. FC Nürnberg verdient mit 4:0 (2:0) durch und schob sich mit vier Zählern auf den dritten Platz vor.



Jeremy Dudziak (12.), Sonny Kittel (30.) mit einem direkt verwandelten Freistoß, der eingewechselte Khaled Narey (72.) und Tim Handwerker (81.) per Eigentor bescherten Coach Hecking vor 44.497 Zuschauern bei seinem Ex-Klub den Auswärtserfolg.

Jeremy Dudziak (12.), Sonny Kittel (30.) mit einem direkt verwandelten Freistoß, der eingewechselte Khaled Narey (72.) und Tim Handwerker (81.) per Eigentor bescherten Coach Hecking vor 44.497 Zuschauern bei seinem Ex-Klub den Auswärtserfolg. Bei Heckings Debüt acht Tage zuvor waren die Norddeutschen erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit zu einem 1:1 gegen Darmstadt 98 gekommen.

Die Nürnberger, die ihren Auftakt mit 1:0 bei Dynamo Dresden gewonnen hatten, fanden offensiv überhaupt nicht in die Partie. Der HSV hingegen präsentierte sich dominant und effektiv. Der ehemalige Paulianer Dudziak zog vom rechten Strafraumeck ab und brachte dem Club das erste Gegentor der Saison bei.

Heuer Fernandes: Da er sich mit den Händen kaum auszeichnen konnte, suchte er den Nervenkitzel bei flachen Abschlägen. Note 3,5
Gyamerah: Sehr ordentlich. Hinten stabil und mit guten Akzenten nach vorn. Note 2,5
Jung: Rechtfertigte seine Aufstellung mit einer soliden Vorstellung. Note 3
Van Drongelen: Stark im Zweikampf, um einen vernünftigen Aufbau bemüht. Note 2
Leibold: Fühlt sich in Nürnberg noch immer wohl. Beantwortete die Pfiffe der Fans mit einer starken Leistung. Note 2
Dudziak: Wer hätte gedacht, dass er sich so schnell etablieren würde? Sein Tor war der erhoffte Dosenöffner. Note 2,5
75. Kinsombi: Bekam noch eine Viertelstunde Spielzeit.
Fein: Nicht so präsent wie zum Auftakt gegen Darmstadt. Aber was er machte, hatte Hand und Fuß, wie vorm 4:0. Note 3
Hunt: Gut zu wissen, dass der HSV auch ohne den Kapitän in Top-Form gewinnen kann. Note 4
Jatta: Stellte die Nürnberger Defensive mit seinem Tempo vor unlösbare Rätsel. Note 2,5
65. Narey: Kam und traf direkt zum 3:0.
Kittel: Dafür wurde er geholt: Ein Schuss, ein Tor. Seine Ballsicherheit tut dem Team gut. Note 2,5
82. Jairo Samperio: Half, den Sieg ins Ziel zu bringen.
Hinterseer: Noch nicht in der Form, die er in Bochum hatte. Aber sehr fleißig. Note 3,5

Dabei blieb es nicht, weil der Ex-Hamburger Christian Mathenia im Nürnberger Tor bei Kittels Freistoß auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Hecking, der die Nürnberger zwischen 2009 und 2012 trainiert hatte, sah in der Folge, wie die Franken aktiver wurden, dabei aber nur wenig Gefahr ausstrahlten. Narey machte es besser und traf auf der Gegenseite, Handwerker schob den Ball dann aus kurzer Distanz unglücklich ins eigene Tor.

Das Spiel zum Nachlesen



Abpfiff!

90.+1 Min Offiziell sind zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt.

88. Min Der HSV taucht noch einmal in der Offensive auf, spielt den Angriff aber nicht mehr ernsthaft zu Ende. Alle Beteiligten erwarten den Schlusspfiff.

85. Min Für Nürnberg ist das Ergebnis besonders in der Höhe hart, immerhin haben die Gastgeber zumindest im ersten Durchgang noch ordentlich mitgespielt. Nichtsdestotrotz geht die klare Führung für den HSV absolut in Ordnung.

82. Min Wechsel auf Seiten der Hamburger: Kittel muss runter, Sampeiro darf noch ein paar Minuten mitmischen.

81. Min Jetzt wird es deutlich! Über die linke Seite marschiert Fein bis zur Grundlinie, spielt dann per Hacke einen Doppelpass mit Kittel und spielt den Ball scharf flach ins Zentrum. Dort kann Handwerker nur noch ins eigene Netz klären - Eigentor!

81. Min TOOOOOOOOOOOOR FÜR DEN HSV! Handwerker trifft zum 0:4 ins eigene Netz!

79. Min Alles deutet aber darauf hin, als hätten die Hamburger mit dem dritten Treffer alles klar gemacht. Der HSV spielt den Vorsprung nun sicher runter, Nürnberg scheint das akzeptiert zu haben.

75. Min Die Hamburger wechseln noch einmal: Kinsombi ersetzt Dudziak für die Schlussphase.

72. Min Ist das die Vorentscheidung? Narey schnappt sich aus der zweiten Reihe den Ball, legt ihn sich zurecht und platziert ihn flach links unten im Nürnberger Tor.

72. Min TOOOOOOOOOOOOR FÜR DEN HSV! Khaled Narey trifft zum 3:0 für Hamburg!

69. Min Doppelwechsel bei den Hausherren: Kerk und Palacios sollen in den letzten 20 Minuten für die Wende sorgen, Hack und Medeiros gehen dafür vom Feld.

68. Min Was für eine Chance für die Hamburger! Dudziak steckt den Ball perfekt durch für Hinterseer, der frei auf Mathenia zuläuft. Das Eins-gegen-Eins gegen den Nürnberger Schlussmann verliert er jedoch, Mathenia kann den Schuss parieren.

67. Min Wieder Nürnberg! Hack schickt Behrens an die Grundlinie, der den Ball punktgenau für Medeiros ablegt. Dessen Versuch streift nur knapp am Pfosten vorbei.

65. Min Für Jatta geht es doch nicht weiter - er muss runter. Für ihn kommt Narey neu in die Partie.

64. Min Dudziak hält bei einem Freistoß der Nürnberger den Fuß drauf - für diese Unsportlichkeit gibt es Gelb.

62. Min Handwerker legt von der linken Seite ab auf Dovedan, dessen Schuss abgefälscht wird und dadurch unübersichtlich. Heuer Fernandes reagiert nicht und der Ball landet auf dem Tornetz.

61. Min Jatta liegt jetzt am Boden und muss behandelt werden, er lief bereits seit einigen Minuten etwas unrund. Die Unterbrechung durch Schiedsrichter Osmers kam sehr zum Unmut der Nürnberger, die sich gerade in einem aussichtsreichen Angriff befanden.

58. Min Auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs ist es weiter ein unverändertes Bild: Nürnberg versucht zwar viel, bleibt im Angriff allerdings zu inkonsequent. Der HSV dagegen verteidigt nach wie vor sicher.

55. Min Hinterseer! Der Hamburger Angreifer setzt sich in der Gefahrenzone gegen gleich drei FCN-Verteidiger geschickt durch, legt sich dann aber den Ball zu weit vor - und kommt so nicht zum Abschluss.

51. Min Aus dem Rückraum bringt Hunt eine Freistoßflanke in den Strafraum, Dudziak bekommt den zweiten Ball an der Sechzehner-Grenze. Der Versuch geht aber einige Meter über das Tor der Nürnberger.

48. Min Gyamerah und Behrens geraten an der Seitenlinie aneinander und erhitzen damit auch die Gemüter der Nürnberger Offiziellen, die aus kürzester Distanz Augenzeugen wurden. Schiedsrichter Osmers kann alle Beteiligten aber schnell wieder beruhigen.

46. Min Beide Mannschaften sind unverändert wieder aus der Kabine zurückgekehrt.

46. Min Weiter geht's in Nürnberg!

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Nach 45 Minuten liegen die Hamburger mit 2:0 vorne - und das ist nicht unverdient. Von Beginn an waren beide Mannschaften sehr aktiv, es fehlten lediglich die Ideen im Spiel nach vorne. Eine Einzelaktion von Dudziak (12.) und ein Standard von Kittel (30.) sorgten schließlich für die beiden Treffer des HSV, der gleichzeitig in der Defensive nur sehr wenig zuließ.

Halbzeit!

45.+3 Min Was für ein Schuss von Gyamerah aus der Distanz! Der Rechtsverteidiger versucht es mit Gewalt, Mathenia faustet ihn jedoch sicher zur Seite weg.

45.+2 Min Das hätte noch einmal gefährlich werden können: Hunt wird in den Strafraum geschickt und ist alleine durch, steht aber im Abseits.

45.+1 Min Drei Minuten Nachspielzeit wird es geben.

45. Min Erste Verwarnung des Spiels: Handwerker steigt im Zweikampf gegen Jatta zu hart ein und kassiert dafür die Gelbe Karte.

44. Min Eine Minute noch regulär, und alles deutet darauf hin, als könne der HSV den Zwei-Tore-Vorsprung mit in die Pause nehmen.

40. Min Auch nach dem 2:0 des HSV bleibt es dabei: Der FCN ist aktiv und bemüht um Kreativität in der Offensive. Bislang stehen die Hamburger aber solide in der Abwehr.

37. Min Dovedan taucht wieder in der Nähe des Hamburger Strafraums auf und geht in einen intensiven Zweikampf mit van Drongelen. Der Hamburger wackelt zwar, kann die Situation aber bereinigen.

36. Min Erster Wechsel bei den Nürnbergern: Jäger muss runter, dafür ist Ishak neu dabei.

34. Min Die prompte Antwort - oder doch nicht? Behrens flankt den Ball von rechts in die Mitte, wo Dovedan ihn noch einmal per Kopf zu Behrens zurück ablegt. Dieser kann abstauben und ihn über die Linie drücken, doch der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Abseits. Nach kurzer Rücksprache mit dem Videoassistenten bestätigt sich: Er liegt richtig!

33. Min Mitten in die beste Phase der Nürnberger nutzt der HSV damit einen Standard, um sich einen sichereren Vorsprung zu erspielen.

30. Min 2:0 für den HSV! Die Hamburger bekommen einen Freistoß aus halblinker Position zugesprochen, Sonny Kittel legt sich den Ball zurecht. Aus gut 20 Metern zirkelt er ihn an der Mauer vorbei ins lange Eck - doch auch Ex-HSV-Torhüter Mathenia im Nürnberger Tor sah dabei nicht ganz glücklich aus.

30. Min TOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR DEN HSV! Sonny Kittel erhöht auf 2:0 für die Gäste!

29. Min Jatta gewinnt das Laufduell auf der rechten Seite gegen Sörensen und kann bis zur Grundlinie marschieren, seine Rückgabe ins Zentrum findet aber keinen Abnehmer.

26. Min Es ist zu spüren, dass die Nürnberger in den letzten Minuten wieder etwas wacher geworden sind und mehr Offensivaktionen initiieren.

24. Min Handwerker setzt sich auf dem linken Flügel durch und flankt in die Mitte, wo Hack am Elfmeterpunkt lauert. Er trifft den Ball allerdings nicht richtig, die Chance verpufft.

21. Min Dem HSV missglückt ein Befreiungsschlag in der eigenen Defensive, sodass der Ball bei Hack landet. Seine Hereingabe von der Grundlinie kann von Fein jedoch zur Ecke geklärt werden.

20. Min Fein sucht Jatta auf dem rechten Flügel und setzt ihn gut in Szene, doch der Assistent hebt die Fahne - Jatta stand beim Zuspiel knapp im Abseits.

18. Min Das Führungstor hat dem HSV sichtlich gut getan. Die Hamburger treten deutlich selbstsicherer auf, Nürnberg dagegen fehlt weiterhin die Idee im eigenen Spiel.

15. Min Leibold versucht es mal aus der Distanz, schießt den Ball aber deutlich über das Tor.

12. Min Frühe Führung für die Hamburger! Dudziak wird zentral in der Nürnberger Hälfte in Szene gesetzt, behauptet sich im Dribbling und schließt an der Strafraumgrenze ab. Sein Schuss schlägt platziert rechts unten ein und lässt Mathenia im Nürnberger Tor keine Chance.

12. Min TOOOOOOOOOOOOOR FÜR DEN HSV! Dudziak bringt die Hamburger in Führung!

10. Min Beide Teams beginnen sehr temporeich und orientieren sich sehr früh in die Offensive. Durch das frühe Pressing auf beiden Seiten sehen die Zuschauer bislang relativ viele Ballverluste, aber noch kein kontrolliertes Aufbauspiel.

7. Min Auf der Gegenseite wird Dovedan steil angespielt und kommt beinahe im Strafraum an den Ball, kann im letzten Moment aber noch von van Drongelen am Schuss gehindert werden.

5. Min Erste gute Gelegenheit für die Hamburger! Leibold bringt von der linken Seite eine Freistoßflanke dicht vor den Nürnberger Keeper Mathenia, doch Hinterseer erwischt den Ball nur mit der Schulter und kann ihn so nicht gefährlich auf das Tor bringen.

2. Min Der HSV spielt heute übrigens in komplett weißen Trikots, Nürnberg läuft im klassischen Rot-Schwarz auf.

1. Min Los geht's in Nürnberg!

Anpfiff!

- Die Spieler sind aus den Katakomben erschienen und stehen auf dem Platz bereit. Es kann losgehen!

- Referee des heutigen Abends ist Harm Osmers aus Hannover. Der 34-Jährige leitete zuletzt auch das DFB-Pokal-Achtelfinalspiel, als der HSV den Club mit 1:0 schlug.

- HSV-Coach Dieter Hecking kehrt heute übrigens an seine alte Wirkungsstätte zurück: In der Saison 2009/10 rettete er den FCN in der Relegation vor dem Abstieg aus der Bundesliga.

- Nürnberg beginnt in dieser Formation: Mathenia – Sorg, Sörensen, Margreitter, Erras, Handwerker – Behrens, Jäger – Medeiros, Dovedan – Hack

- Die Hamburger sind damit auf insgesamt zwei Positionen verändert im Vergleich zum Last-Minute-1:1 gegen Darmstadt: Gideon Jung ersetzt Kyriakos Papadopoulos, Sonny Kittel verdrängt Khaled Narey.

- Die Aufstellungen stehen! Diese Startelf schickt HSV-Coach Dieter Hecking aufs Feld: Heuer Fernandes – Gyamerah, Jung, van Drongelen, Leibold – Fein, Hunt, Dudziak – Jatta, Hinterseer, Kittel

- In der 2. Liga duellierten sich die beiden Teams übrigens noch nie - dafür aber stolze 64 Mal in der Bundesliga. Und im letzten Jahr gab's ein Kräftemessen im DFB-Pokal: Im Achtelfinale siegte der HSV mit 1:0.

- Während der Club in Dresden (1:0) letzte Woche bereits einen guten Saisonstart hinlegte, brauchte der HSV gegen Darmstadt einen Elfmeter und die 8. Minute der Nachspielzeit für ein 1:1-Unentschieden.

- Für beide Mannschaften ist es das erste echte Spitzenspiel der neuen Saison: Mit Nürnberg und dem HSV treffen zwei Top-Kandidaten für den Aufstieg im direkten Duell aufeinander.

- Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker am Montagabend! Der HSV ist heute zu Gast beim 1. FC Nürnberg.