Der HSV feiert Big Points in Wolfsburg, gewinnt 2:1 und hat nun neun Punkte Vorsprung auf den VfL, der Abstiegsplatz 17 belegt. Luka Vuskovic holt beide Elfmeter für Hamburg heraus, verwandelt einen selbst und jubelt dann mit Jean-Luc Dompé. Das sind die MOPO-Noten für den HSV.

Heuer Fernandes: Unsicher beim Abschluss von Pejcinovic, aber clever im Nachfassen gegen Lindstrøm (14.). Das wäre das frühe 0:1 gewesen. Den In-die-Mitte-Elfmeter von Eriksen (22.) kann man ihm nicht ankreiden. Dafür aber den Fehlgriff bei einer VfL-Ecke, nach der Pejcinovic aus zwei Metern an den Pfosten köpfte (64.). Seine langen Abschläge hatten etwas Streuung. Note 4

Elfadli: Bekam anstelle von Omari das Vertrauen, war aber wie zuletzt der Franzose ein Unsicherheitsfaktor. Schlampiger Rückpass, den Vuskovic ausbügeln musste (17.). Verursachte dann mit dem Rücken zu Gegenspieler Gerhardt den Strafstoß und war kurz vor der Halbzeit gelb-rot-gefährdet. Blieb deshalb in der Kabine. Note 5