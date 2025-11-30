Der HSV kann doch noch gewinnen – und das sogar in Unterzahl gegen eine echte Top-Mannschaft der Bundesliga! Nach zuvor fünf sieglosen Ligaspielen in Serie setzten sich die Hamburger gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 durch. Die Entscheidung fiel nach spektakulären 90 Minuten in der Nachspielzeit. Der Schlüssel zum Erfolg war eine starke Mannschaftsleistung, bei der einige Profis herausstachen.