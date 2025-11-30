Noten gegen Stuttgart: Diese HSV-Profis haben ganz besonders begeistert
Der HSV kann doch noch gewinnen – und das sogar in Unterzahl gegen eine echte Top-Mannschaft der Bundesliga! Nach zuvor fünf sieglosen Ligaspielen in Serie setzten sich die Hamburger gegen den VfB Stuttgart mit 2:1 durch. Die Entscheidung fiel nach spektakulären 90 Minuten in der Nachspielzeit. Der Schlüssel zum Erfolg war eine starke Mannschaftsleistung, bei der einige Profis herausstachen.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.