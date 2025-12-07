Der absolute Wahnsinn im Volkspark: Der HSV gewinnt ein unglaubliches Bundesliga-Nordderby mit 3:2 gegen Werder Bremen! Nach Albert Sambi Lokongas 1:1-Ausgleich erzielte Luka Vuskovic per Hacken-Traumtor das 2:1 – und nach dem 2:2 schlug Joker-Kapitän Yussuf Poulsen tatsächlich noch zu und ließ das Stadion beben. Das sind die MOPO-Noten für die Derbysieger des HSV.

Heuer Fernandes: Machtlos beim 0:1 und beim 2:2. Gute Parade gegen Senne Lynen (58.), ansonsten nicht ernsthaft gefordert. Note 3

Capaldo: Sein Ballverlust führte zum 0:1. Es war fahrlässig, an der Seitenlinie kurz vor der Pause ins Dribbling zu gehen. Damit zerstörte er seinen in der ersten Hälfte anständigen, sehr laufintensiven Auftritt als Rechtsverteidiger. Der Fehler beeinflusste seine Leistung im zweiten Durchgang nicht mehr. Da war sehr vieles sehr stark von ihm. Note 3,5