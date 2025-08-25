Jean-Luc Dompé war stolz auf Alexander Røssing-Lelesiit. Nicht anders ist zu erklären, dass der Franzose dem jungen Norweger beim Gang durch die Mixed Zone dreimal kräftig und anerkennend auf den Rücken klopfte. Røssing-Lelesiit hatte soeben sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Als Startelfspieler. Mit 18 Jahren. Er ließ sich nach dem 0:0 in Gladbach von den HSV-Fans feiern – und zeigte sich im Gespräch mit der MOPO überwältigt.





