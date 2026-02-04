„Noch nie erlebt!“ Der neue Däne ist schon vom HSV begeistert – und „bereit“

Albert Grønbæk ist einer von fünf Winterzugängen beim HSV. Der Däne soll das Offensivspiel der Hamburger beleben. Als der Anruf aus dem Volkspark kam, musste er nicht lange überlegen. „Ich habe direkt gesagt: Ich will da hin“, erzählt der 24-Jährige. Begeistert ist er schon jetzt von seiner neuen Fußballheimat.

Komplett neu ist der Volkspark für Grønbæk nicht. Zumindest das Trainingsgelände kennt er bereits: 2018 trat er dort mit Aarhus zu einem Testspiel gegen den HSV an. „Ich war damals noch ein Akademie-Spieler und habe nur die letzten fünf Minuten gespielt. Soweit ich mich erinnere, sieht es hier aber immer noch gleich aus“, sagt er. Das Volksparkstadion hat er sich damals nicht angeschaut – dort erlebte er erst am Wochenende beim 2:2 gegen die Bayern seine Premiere als Zuschauer. „Es war verrückt! Ich habe noch nie so eine großartige Atmosphäre erlebt.“

HSV-Zugang Grønbæk hat schon in vielen Ländern gespielt

Seine ersten Schritte als Profi machte Grønbæk in Aarhus, danach spielte er in Norwegen (Bodø/Glimt), England (Southampton), Frankreich (Rennes) und Italien (Genua). Auch an der legendären Anfield Road in Liverpool lief er bereits auf. „Das war auch unglaublich“, meint er. „Aber das ist hier beim HSV anders: Wenn du für eine Mannschaft spielst, die so eine Atmosphäre hat, ist das etwas ganz Besonderes. Ich bin glücklich, dass ich für Hamburg spiele – und nicht gegen Hamburg.“

Albert Grønbæk erhält beim HSV die Rückennummer 23. So wie einst Rafael van der Vaart. WITTERS Albert Grønbæk erhält beim HSV die Rückennummer 23. So wie einst Rafael van der Vaart.

Auch wenn er in den vergangenen vier Monaten für Genua („Es war nicht das Leichteste in Italien.“) nur auf drei Joker-Einsätze kam, sieht er sich beim HSV direkt startklar. Seine Ansage: „Im Training ist bislang alles sehr gut gelaufen. Mein Körper und mein Kopf sind bereit.“

Was können die HSV-Fans von dem Dänen, der die van-der-Vaart-Nummer 23 tragen wird, erwarten? „Offensiven Fußball und harte Arbeit. Ich werde alles tun, um meinen Teamkollegen zu helfen – und hoffentlich Tore und Assists beisteuern“, sagt er. Im Mittelfeld kann der Nationalspieler (acht Einsätze) nahezu auf jeder Position eingesetzt werden. Am liebsten sucht er spielerische Lösungen. Grønbæk: „Mir gefällt die Spielidee beim HSV. Jeder will den Ball haben, jeder will spielen. Das Trainerteam gibt den Offensivspielern Freiheiten, verlangt gleichzeitig aber auch harte Arbeit. Ich glaube, ich passe hier gut hin.“