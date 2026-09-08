Der HSV sucht nach mehr Wucht in der Offensive. Hoffnungsträger ist Rückkehrer Fábio Vieira. Doch wer soll vorne für die Tore sorgen?

Stürmer Terem Moffi feierte gegen Mainz sein Startelf-Debüt für den HSV, blieb aber vor dem gegnerischen Tor komplett harmlos. witters

Mit sieben Gegentoren gehört der HSV nach zwei Spieltagen zu den Schießbuden der Liga. Viel wurde über die desolate Abwehrarbeit nach dem jüngsten 0:5 gegen Mainz diskutiert. Für mindestens genauso viel Gesprächsstoff sorgte allerdings auch die Offensive. Die war so harmlos wie schon lange nicht mehr – dabei sollte gerade hier vieles besser werden.

In der vergangenen Saison kam der HSV in der Bundesliga auf 40 Treffer. Mit Werder Bremen (37) und Absteiger St. Pauli (29) gab es nur zwei Teams, die am Ende eine noch geringere Torausbeute hatten. Dass der Klassenerhalt trotzdem sehr souverän geschafft wurde, lag vor allem an einer stabilen Abwehr. Mit nur 54 Gegentoren standen die Hamburger in dieser Statistik sogar auf Platz neun im Ligavergleich.

Auch in dieser Spielzeit soll eine stabile Defensive die Basis für den Erfolg sein. Gleichzeitig soll aber auch das Spiel nach vorne verbessert werden. Dafür hat der HSV seinen Angriff im Sommer fast komplett umgebaut.

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HSV ohne klare Tor-Chance gegen Mainz

Mit Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel, Damion Downs, Rayan Philippe, Fabio Baldé, Jean-Luc Dompé und Philip Otele haben sieben Spieler, die für die Abteilung Attacke verantwortlich waren, den Volkspark verlassen. Offensivspieler Martin Adeline sowie die beiden Angreifer Terem Moffi und Patson Daka sind hingegen neu im Team.

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Die beiden neuen Stürmer Terem Moffi und Patson Daka sollen für Tore im HSV-Spiel sorgen. witters

Dass es ein bisschen Zeit braucht, bis alles zusammenpasst und jeder die gewünschten Abläufe kennt, ist normal. Ein bisschen mehr als zuletzt sollte aber schon zu sehen sein. Bei den Auftritten in Dortmund und gegen Mainz lag der xG-Wert (zu erwartende Tore) jeweils deutlich unter eins. Vor allem gegen Mainz war der Auftritt erschreckend. Eine klare Torchance erspielte sich der HSV nicht.

VIeira ist jetzt der große Hoffnungsträger

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Nun ruhen die Hoffnungen auf Rückkehrer Fábio Vieira, der in der vergangenen Saison mit sieben Toren und fünf Vorlagen Topscorer der Hamburger war. Gegen Mainz kam der Portugiese zur zweiten Halbzeit als Joker zum Einsatz, am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim nächsten Ligaspiel in Leipzig soll er von Beginn an auflaufen.

Doch wen soll Vieira mit seinen Vorlagen füttern? Die beiden Angreifer Daka und Moffi steckten schon vor ihrem Wechsel zum HSV im Formtief und müssen erst einmal wieder Selbstvertrauen aufbauen.

Gut möglich, dass in Leipzig zunächst Yussuf Poulsen eine Chance erhält. Der Däne ist fit, kennt die Abläufe bestens und könnte zumindest mit seiner Erfahrung auf dem Platz helfen. Klar ist: So wie zuletzt kann es für den HSV nicht weitergehen.