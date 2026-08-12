Kaum ist er beim HSV, geht es zurück nach Frankreich. Am Samstag tritt Bilal Nadir mit seinem neuen Verein in Toulouse an – es soll nach einem schwierigen Start in Hamburg ein erster Schritt nach vorn werden.

Er war der bislang letzte Neue, den der HSV in diesem Sommer präsentierte. Drei Wochen sind vergangen, seit Bilal Nadir während des Österreich-Trainingslagers zur Mannschaft gestoßen war. Nachdem der Mittelfeldmann zwischenzeitlich aufgrund muskulärer Probleme etwas kürzertreten musste, will er nun wieder voll angreifen – denn tief in ihm schlummert ein Traum, den derzeit jeder marokkanische Fußballer träumt.

Bereits an diesem Samstag (19 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) will Nadir zeigen, was er draufhat. Am vergangenen Wochenende gegen Lille (2:2) fehlte er noch, bei Hamburgs letztem Test des Sommers in Toulouse soll er aber wieder dabei sein. Für Nadir ist es zugleich eine Rückkehr in das Land, in dem er geboren wurde und als Fußballer zum Profi reifte.

HSV-Profi Nadir kennt Test-Gegner Toulouse bestens

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„Es ist schön, gegen Toulouse zu spielen“, sagt der 22-Jährige, der in Nizza das Licht der Welt erblickte und bis zum vergangenen Sommer bei Olympique Marseille spielte, ehe er ablösefrei zum HSV wechselte. „Ich kenne unseren Gegner natürlich, aber mit dem HSV gegen Toulouse zu spielen, wird eine neue Erfahrung sein.“ Dreimal bereits traf er in seiner Karriere auf die Südfranzosen, seine Bilanz ist ausgeglichen (je ein Sieg und Remis sowie eine Niederlage).

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Das kommende Duell wird für Nadir der nächste Schritt auf seiner HSV-Reise, die etwas holprig startete. Das begann schon mit seinem ersten Trip zum Team. Nach überstandenem Medizincheck im Volkspark machte sich der Linksfuß mit dem Flieger auf den Weg zu seinen neuen Kollegen nach Österreich, wo er abends in Tirol zur Mannschaft stoßen sollte. „Leider haben wir aber unseren Anschlussflieger in Wien verpasst“, erzählt Nadir. „Dadurch mussten wir dann sechs, sieben Stunden mit dem Auto fahren.“

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Erst tief in der Nacht erreichte der Profi das Team-Hotel und stand nur wenige Stunden später mit wenig Schlaf und vielen Eindrücken im Gepäck auf dem Platz: „Es war der Wunsch des Trainers, dass ich gleich trainiere. Aber es war okay.“

HSV-Trainer Polzin hält große Stücke auf Nadir

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Es sind Worte, die Merlin Polzin mit einem Lächeln quittiert. Während Nadir erstmals den Hamburger Journalisten Rede und Antwort steht, hat sich sein Trainer nur einen Meter entfernt platziert und lauscht seinem Zugang aufmerksam. Die beiden sind selbst noch in der Kennenlernphase, wie könnte es nach so kurzer Zeit auch anders sein. Polzin hält aber große Stücke auf den Neuen.

HSV-Trainer Merlin Polzin gibt sich größte Mühe, Bilal Nadir (l.) bei der Akklimatisierung zu helfen. Witters

Nun will Nadir zügig unter Beweis stellen, was er auf dem Platz kann. „Ich musste eine Weile allein trainieren, weil ich bei meiner Ankunft nicht fit war“, lässt er wissen. „Aber jetzt ist alles okay. Ich weiß nicht genau, wann ich bei 100 Prozent sein werde, aber es wird mir gelingen.“

Nadir wurde 2025 für Marokkos A-Team nominiert

Mit guten Leistungen beim HSV könnte der Mittelfeldmann auch seine Ansprüche in Richtung des Nationalteams untermauern. Nachdem er bis zur U19 für Frankreich gespielt hatte, schloss er sich im November 2023 dem marokkanischen Verband an. Im März 2025 wurde er sogar für das A-Team der Nordafrikaner nominiert, blieb aber ohne Einsatz. Anschließend wurde er dort auch aufgrund von Verletzungssorgen nicht mehr berücksichtigt. Im Oktober 2025 brach er während eines Spiels mit Marseille gegen Nizza auf dem Feld zusammen.

Es sind Bilder, die Nadir zu verdrängen versucht. Sein Traum, irgendwann für Marokko aufzulaufen, ist aber geblieben, zumal die nächste WM im Jahr 2030 in seiner Heimat stattfindet. „An erster Stelle steht natürlich der HSV, das ist meine Mannschaft“, betont Nadir. „Hier muss ich gute Leistungen bringen. Dann werden wir sehen, wie es mit dem Nationalteam aussieht. Aber es ist noch immer mein Traum, für Marokko zu spielen.“

Der Neue will die HSV-Fans „glücklich machen“

Beim HSV will er sich empfehlen. Nadir, der für drei Jahre in Hamburg unterschrieb und auf der Achter- und Sechser-Position eingesetzt werden kann, wird sich bei seinem neuen Verein aller Voraussicht nach etwas gedulden und herankämpfen müssen. Polzin hilft ihm dabei: Direkt nach der Interviewrunde schnappt sich der Coach seinen Profi und diskutiert auf dem Weg in die Kabine mit ihm lebhaft über das, was er von ihm auf dem Platz sehen möchte.

Was das sein könnte, davon hat Nadir eine Vorstellung. „Ich werde dieses Logo respektieren“, sagt er und deutet auf die HSV-Raute. „Es geht darum, die Fans glücklich zu machen und all das zu zeigen, was ich kann.“ Der Test in Toulouse soll ein kleiner Anfang auf diesem Weg sein.