Viel größer geht es nicht mehr. Wenn der HSV und St. Pauli aufeinandertreffen, horcht die Fußball-Welt auf. Mit welchen Gefühlen betreten die Protagonisten den Rasen? Im Kader der Rothosen befinden sich mehrere Derby-Experten, die Expertise geht aber weit über das Hamburger Stadtduell hinaus. In der MOPO erzählen vier HSV-Profis von ihren Derby-Erfahrungen und erinnern sich an Emotionen, Triumphe und ein elektrisierendes Kribbeln, das schon weit vor dem Spieltag von jedem Besitz ergreift.



