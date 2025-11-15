Noch exakt ein Jahr gesperrt: Wie stark kehrt Mario Vuskovic zum HSV zurück?

An diesem Sonntag wird Mario Vuskovic 24 Jahre alt – und besonders ist für ihn auch das Datum tags zuvor. Genau ein Jahr dauert es jetzt noch, bis der Kroate endlich wieder für den HSV in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen darf. Am 15. November 2026 endet seine vierjährige Dopingsperre. Was macht Vuskovic aktuell? Und wie stark wird er bei seiner Rückkehr sein? Die MOPO hat sich ein Jahr vor seinem Comeback in seinem Umfeld umgehört.

Am 16. September 2022 war Vuskovic bei einer Trainingskontrolle positiv auf EPO getestet worden. Zwei Monate später leitete der DFB ein Verfahren gegen den Kroaten ein und sperrte ihn zunächst vorläufig. Aus der vorläufigen Sperre wurde eine Zwei-Jahres-Sperre, gegen die Vuskovic Berufung einlegte. Der Fall landete beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne – dort wurde die Sperre schließlich auf vier Jahre erhöht.

Ab September 2026 darf Vuskovic beim HSV trainieren

Vuskovic beteuert bis heute seine Unschuld. Auch erhebliche Zweifel am Verfahren konnten nie komplett ausgeräumt werden. Im Hintergrund kämpft der Verteidiger weiterhin gegen das Urteil – es geht ihm dabei vor allem um Gerechtigkeit. An seiner Sperre aber wird sich nichts mehr ändern. Der Kroate darf weder Fußball spielen noch am Mannschaftstraining teilnehmen. Erst sechs Wochen vor Ablauf seiner Sperre am 15. November 2026 darf er wieder in das Teamtraining im Volkspark einsteigen.

Wie stark wird Vuskovic, der weiterhin zwischen Hamburg und seiner Heimatstadt Split pendelt, bei seinem Comeback sein? Aus seinem Umfeld heißt es: so fit wie nie zuvor. Der Verteidiger lebt extrem professionell und diszipliniert. Er trainiert nahezu täglich mit einem Privattrainer, macht Kampfsport und spielt viel Padel-Tennis.

Im August 2022 jubelte Mario Vuskovic über einen Treffer in Nürnberg. WITTERS Im August 2022 jubelte Mario Vuskovic über einen Treffer in Nürnberg.

Mental ist Vusovic stärker als zuvor

Durch den fehlenden Fußball und Mannschaftssport ist er seit inzwischen drei Jahren komplett verletzungsfrei. Entsprechend gut soll sein körperlicher Zustand sein. Auch mental soll er unter anderem durch das Doping-Verfahren, in das er sich sehr detailliert eingearbeitet hat, enorm gereift und noch stabiler als zuvor sein.

Trotzdem bleibt nach vier Jahren Zwangspause auch ein großes Fragezeichen hinter seiner Rückkehr auf den Platz. An Zweikämpfe und die fußballspezifische Belastung muss er seinen Körper erst wieder gewöhnen. Wie schnell das gelingt, kann niemand seriös prognostizieren. Auch überhöhte Erwartungen könnten nach seiner langen Pause zum Problem werden. In genau einem Jahr wird es erste klare Antworten geben.