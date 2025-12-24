mopo plus logo
HSV-Fans auf der Nordtribüne gedenken Ramazan Avci mit einem Banner

Beim Spiel gegen Frankfurt am Samstag gedachten die HSV-Fans dem ermordeten Ramazan Avcí. Foto: imago images/Oliver Ruhnke

paidNie wieder! So kämpft der HSV gegen Neonazis im Stadion

So besinnlich die Vorweihnachtszeit sein mag, für den HSV bedeutet sie auch, sich Jahr für Jahr einem der fürchterlichsten Kapitel seiner Vereinsgeschichte zu stellen. Vor 40 Jahren wurde Ramazan Avcí (†26) seines Lebens beraubt, brutal zu Tode geprügelt von einem rechten Schlägertrupp, zu dem auch Fans des HSV zählten. Eine schreckliche Tat, die weiterhin nachhallt und die Frage aufwirft: Wie geht der Verein heutzutage damit um, wenn er rechte Tendenzen in seiner Fan-Gemeinde erkennt? Und was kann jeder einzelne Zuschauer unternehmen?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

