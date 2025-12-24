So besinnlich die Vorweihnachtszeit sein mag, für den HSV bedeutet sie auch, sich Jahr für Jahr einem der fürchterlichsten Kapitel seiner Vereinsgeschichte zu stellen. Vor 40 Jahren wurde Ramazan Avcí (†26) seines Lebens beraubt, brutal zu Tode geprügelt von einem rechten Schlägertrupp, zu dem auch Fans des HSV zählten. Eine schreckliche Tat, die weiterhin nachhallt und die Frage aufwirft: Wie geht der Verein heutzutage damit um, wenn er rechte Tendenzen in seiner Fan-Gemeinde erkennt? Und was kann jeder einzelne Zuschauer unternehmen?





