Zwei Schüsse, zwei Traumtore: Der HSV gewinnt seinen letzten Sommer-Test beim FC Toulouse mit 2:1 und holt sich frischen Wind für den Saisonauftakt. Vor allem mehrere Talente machten Freude.

Otto Stange (Mitte) zählte zu den großen Lichtblicken des HSV in Toulouse – und traf sehenswert zum 1:0. Witters

Rund eine Woche bleibt dem HSV noch bis zu seinem Pflichtspielstart im Pokal in Verl (24.8.). Nach der Generalprobe beim FC Toulouse steht fest: Die Profis von Trainer Merlin Polzin sind bereit. Am Samstagabend gaben sie bei ihrem 2:1 (1:0) beim französischen Erstligisten FC Toulouse eine gute Visitenkarte ab und entschieden die Partie durch zwei sehenswerte Tore von Otto Stange und Albert Grønbæk für sich. Dennoch gab es nach dem Abpfiff auch kritische Töne.

Als Polzin die Seinen zügig nach dem Abpfiff im für den HSV obligatorischen Kreis auf dem Spielfeld zusammentrommelte, war ihm keine allzu große Zufriedenheit anzumerken. Der Trainer besann sich auf das Wesentliche, für große Jubelstürme wird der zweite Sieg im fünften Sommer-Test aus seiner Sicht keinen Anlass gegeben haben. Und tatsächlich dürften, bei aller Freude über das Resultat, die kritischen Töne überwogen haben.

HSV-Kapitän Remberg und Heuer Fernandes üben Kritik

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Nicolai Remberg hatte die Botschaft verstanden. „Wir reden ja immer davon, dass du nicht in jedes Spiel ans Maximum kommen aber gewinnen kannst“, stellte der HSV-Kapitän wenige Minuten nach Polzins Ansprache fest. „Das haben wir gezeigt. Das gibt uns ein bisschen Frische, aber natürlich sind wir nicht überhappy mit der Performance.“ Auch Keeper Daniel Heuer Fernandes stellte fest: „Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Es gibt aber auch noch Dinge, die wir inhaltlich besser machen wollen.“

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Dass die HSV-Profis nach dem Erfolg vor allem die ernsteren Töne wählten, spricht für das Anspruchsverhalten des Teams. Und dennoch gab es auch Begleiterscheinungen, die ohne jede Frage gefielen. Denn die Talente des HSV machen weiterhin großen Spaß. So, wie es sich schon durch die gesamte Vorbereitung zieht.

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Vier HSV-Teenager durften in Toulouse von Beginn an ran

Gleich vier Teenager bot Polzin in Toulouse zum Anpfiff auf. Für Muheim (Trainingsrückstand) und Omari (private Gründe/waren beide nicht mit nach Frankreich gereist), Capaldo (klagte während des Aufwärmens über muskuläre Probleme) und Grønbæk (nach Knieverletzung zunächst auf der Bank) durften mit Lemke (16), Bissi-Mouelle (18), Nandja (19) und Stange (19) gleich vier Talente starten. Keines von ihnen enttäuschte.

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Bakery Jatta bei einer Flanke im Testspiel des HSV in Toulouse. WITTERS

Stange stach sogar hervor, als er nach etwas mehr als vier Minuten den Glanzpunkt setzte. Erst eroberte der U19-Nationalspieler den Ball an der linken Seitenauslinie, zog dann nach innen und versenkte die Kugel traumhaft aus 16 Metern rechts oben im Winkel – ein Paukenschlag zur frühen HSV-Führung.

Remberg zeigt sich begeistert von den HSV-Talenten

Vom Kapitän gab es sogar ein Sonderlob für die Vierer-Bande um Stange. „Ich bin happy mit den Jungen“, lobte auch Remberg. „Die machen es richtig gut. Ich glaube, das war das Beste an diesem Spiel. Ich hätte nicht erwartet, dass die Jungs es so gut machen.“ Der Käpt’n traut ihnen allen auch Einsätze in der Bundesliga zu: „Ich kann natürlich in den Kopf des Trainers gucken, aber ich finde, sie haben sich alle angeboten. Jeder hat sich aufgedrängt und gezeigt, dass er spielen könnte.“

Albert Grønbæks Tor zum 2:1 entschied die Partie in Toulouse. Witters

Gut war in Toulouse auch die Drangphase des HSV vor dem Wechsel. Lemke (29.), Remberg (per Kopf/30.), Jatta (Außenpfosten/34.) und Nandja (38.) verfehlten das Tor nur knapp. Schüsse, die dann aber nach hinten losgingen: Hidalgo traf nach einer Stunde per Kopf für die Gastgeber zum 1:1.

Grønbæk trifft in der Nachspielzeit zum HSV-Sieg

Glück für den HSV, dass die Franzosen die folgende Hamburger Schwächephase nicht erneut nutzten. Erst rettete der Pfosten (63.), dann der eingewechselte Ersatzkeeper Tangvik gegen Russell-Rowe (66.). Doch in der Nachspielzeit machte der nach 70 Minuten ins Spiel gekommene Grønbæk den HSV-Erfolg perfekt. Gegen seinen Schlenzer ins rechte Eck war Toulouse-Schlussmann Restes machtlos – da war der HSV-Sieg perfekt (90.+1).

Ein Erfolg, der Rückenwind gibt. Das sah, bei allen kritischen Ansätzen, auch Remberg so: „Man sieht, glaube ich, dass wir auf einem richtig guten Weg sind.“ Den setzt der HSV nach dem Rückflug am Sonntag in Hamburg fort, ehe dann in der übernächsten Woche der westfälische Doppelpack zum Pflichtspielstart ansteht. Erst in Verl, dann – fünf Tage später – bei Borussia Dortmund (29.8.).

So spielte der HSV: Heuer Fernandes (46. Tangvik) – Nandja, Bissi-Mouelle (70. Elfadli), Torunarigha – Jatta, Remberg, Sambi Lokonga (70. Nadir), Lemke – Adeline (70. Grønbæk), Stange (90. Ojo) – Daka (70. Philippe)