„Nicht der HSV, der wir sein wollen“: Polzin mosert nach Auftaktpleite in Dortmund

Der Auftakt ging daneben. Mit 0:2 verlor der HSV zum Liga-Start in Dortmund – doch auch die Borussen waren nach der Partie geschockt.

Mit großen Hoffnungen war der HSV nach Dortmund gereist – doch zum Start der Bundesliga-Saison gab es die erwartet kalte Dusche für den Außenseiter. 0:2 (0:2) hieß es am Ende beim BVB. Immerhin: Nach einem fürchterlichen Beginn ersparte sich der HSV zumindest einen Total-Abschuss. Große Sorgen gab es hingegen auf Seiten der Gastgeber: 26-Millionen-Einkauf Giannis Konstantelias zog sich aller Voraussicht nach einen Kreuzbandriss zu.

Mit süß-sauren Mienen marschierten die HSV-Profis kurz nach dem Abpfiff zu ihren etwa 10.000 mitgereisten Fans und holten sich aufmunternden Applaus ab. Das Ende der Partie war versöhnlich, unterm Strich aber überwog doch die Enttäuschung. „Das Resultat ist nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Kapitän Nicolai Remberg. „Aber am ersten Spieltag in Dortmund zu spielen, ist schon hart. Leider haben wir uns in der ersten Hälfte zu weit reindrängen lassen.“

Guirassy traf gegen den HSV zu Dortmunds Führung

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Nicht nur Remberg, sondern auch die 81.365 Fans im ausverkauften Signal-Iduna-Park wurden Zeugen genau dieser Szenerie. Während der BVB marschierte, zog sich der HSV ängstlich deutlich weiter zurück, als er es sich vorgenommen hatte und eröffnete damit der Dortmunder Lust auf Ballstafetten deutlich mehr Möglichkeiten als gedacht. „Wir waren nicht so klar in unseren Höhen, in denen wir verteidigen wollten“, stellte Keeper Daniel Heuer Fernandes fest. Die Folge: Bereits nach neun Minuten traf Guirassy nach schneller Kombination aus der Drehung zur BVB-Führung.

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Es war die Phase, in der jedem, der zum HSV hielt, angst und bange werden konnte. Heuer Fernandes parierte gegen Karetsas (10.) und Nmecha (13.), dann zielte Karetsas zu hoch (33.). In der Nachspielzeit dann aber lenkte Torunarigha Konstantelias Schuss zum 0:2 ins Netz (45.+1).

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HSV-Trainer Polzin war mit der ersten Hälfte nicht zufrieden

Ein Rückstand, mit dem der HSV – der in Hälfte eins ohne Entlastung und Torschuss blieb – dennoch gut bedient war. Entsprechend ging auch Merlin Polzin hart mit seinen Profis ins Gericht: „Wir waren 45 Minuten lang nicht der HSV, der wir sein wollen.“

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Das wurde nach dem Wechsel besser, zu retten war allerdings nichts mehr. Immerhin: Der HSV agierte nun mutiger, der BVB nahm den Fuß etwas vom Gas. Schon kreierten auch die Gäste Chance. Grønbæk (49./79.) und Daka (59./67.) kamen einem Treffer nahe. Zudem sah Dortmunds Inacio nach einem Foul an Grønbæk Rot (77.). Polzin aber blieb in seinem Urteil trotz der Leistungssteigerung hart. „Ich steige jetzt nicht mit dem Gefühl in den Bus, einen schönen Fußball-Nachmittag erlebt zu haben, sondern mit dem, dass wir verdammt viel und hart arbeiten müssen, um ein anderes Gesicht zu zeigen.“

BVB-Star Konstantelias zog sich eine Knieverletzung zu

Der HSV leckte nach Abpfiff seine Wunden, doch auch der BVB spürte einen tiefen Schmerz. Konstantelias zog sich wenige Minuten nach dem Wechsel eine Knieverletzung zu und musste raus. BVB-Trainer Niko Kovac ahnt Böses: „Wir gehen davon aus, dass es eine schwere Verletzung ist. Sollte es ein Kreuzbandriss sein, haben wir diesen Sieg teuer bezahlt.“ Der aus Saloniki gekommene Grieche hatte die Fans bis zu seiner Auswechslung begeistert.

Ein anderes Gesicht will zügig auch der HSV zeigen und am kommenden Wochenende (6.9.) daheim gegen Mainz (6.9.) die ersten Punkte einfahren. „Es ist meine Aufgabe, nun ein positives Gefühl zu erzeugen, damit wir den Glauben haben, den Gegner nächste Woche schlagen zu können“, erklärte Polzin, kurz bevor er den Bus bestieg, der sein Team zurück nach Hamburg brachte.

Die Fans hoffen derweil, dass gegen Mainz auch Fábio Vieira auf dem Rasen des Volksparkstadions stehen wird. Am Dienstag endet die Transferperiode des Sommers. Spätestens dann muss der erhoffte Deal mit dem Arsenal-Profi durch sein. Der Auftritt beim BVB offenbarte: Der Portugiese würde dem HSV in jeder Hinsicht gut tun.