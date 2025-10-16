Das Spiel der HSV-Frauen am Samstag im Volkspark gegen Jena (Anpfiff 14 Uhr) wird noch nicht beendet sein, wenn um 15.30 Uhr das Männer-Spiel in Leipzig beginnt. Erstmals seit dem Hamburger Doppelaufstieg gibt es eine zeitliche Überschneidung der Partien – mit Folgen für die Zuschauerzahlen. Im Volkspark ist man irritiert. Die MOPO hat beim DFB nach einer Begründung gefragt und Antwort erhalten.



