Neues HSV-Trikot! Mit spannendem Detail, das es so noch nie gab

Mit einer gewaltigen Choreo zelebrierten die HSV-Fans am vergangenen Samstag gegen Union Berlin das 1887. Bundesligaspiel ihres Vereins. Eine magische Zahl, denn es spiegelt das Gründungsjahr des Vereins wider. Nun legt der HSV nach und bringt – dem Anlass entsprechend – ein Sondertrikot heraus, das die Profis am kommenden Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Mainz tragen werden. Das Besondere daran: Alle Spieler, die jemals für den HSV im Oberhaus aufliefen, sind auf dem Jersey verewigt!

Den ganzen Montag über schon deutete der Verein in den sozialen Netzwerken an, dass die Fans sich auf eine Überraschung gefasst machen können. Am Abend dann lüftete der HSV das Geheimnis und präsentierte sein Sondertrikot. „Sturm und Glanz“, lautet das Motto. Dazu veröffentlichte der Verein ein Imagevideo, in dem Klublegenden wie Horst Hrubesch und Bernd Wehmeyer zu sehen sind – und die aktuellen Profis Luka Vuskovic, Rayan Philippe und Nicolás Capaldo.

465 Spieler kickten bislang für den HSV in der Bundesliga

Nicht nur die Fans, sondern auch frühere Spieler des Vereins dürften ziemlich scharf auf das Stück Stoff sein. Denn in der Rückennummer 1887 sind sämtliche Namen aller 465 Akteure aufgeführt, die jemals für den HSV in der Bundesliga antraten. Von A wie Mathias Abel bis Z wie Jacques Zoua, von Superstars wie Uwe Seeler oder Kevin Keegan bis hin zu kleineren Nummern. Das Trikot ist überwiegend in Weiß gehaltenen, verfügt über blaue Querstreifen und einen dunkelroten Rundkragen. Dazu kommen zahlreiche goldene Elemente.

Erwerben können Fans das Jersey (und dazu passende Hosen) ab Dienstagvormittag (10 Uhr) im HSV-Onlineshop in den Größen XS bis 3XL für Herren und S bis XXL für Damen, zusätzlich sind auch Kindergrößen verfügbar. „Das Trikot vereint die ruhmreiche Historie des Bundesliga-Gründungsmitglieds mit der lebendigen Gegenwart des Bundesliga-Rückkehrers in der Saison 2025/26“, schreibt der Verein auf seiner Website.

Das könnte Sie auch interessieren: Nicht nur Vuskovic fehlt! Auch ein weiterer HSVer muss in Mainz passen

Es ist ein Stück Stoff, das die Erstliga-Geschichte des Vereins widerspiegelt. Die aktuell unter Vertrag stehenden Profis wollen in Mainz dafür sorgen, dass es auch als sportlich erfolgreiches Trikot in die HSV-Geschichte eingeht.