Neues Highlight für die Fans: HSV begrüßt strauchelnden Top-Klub im Volkspark

In den vergangenen Jahren musste der HSV auf ein Saisoneröffnungsspiel im Volksparkstadion stets verzichten, da der Start in die Zweiten Liga immer zu früh war und ein Auftritt vor der Saison im eigenen Stadion nicht in den Terminkalender passte. Nach dem Aufstieg ändert sich das jetzt wieder. Mit einem Volksparkfest wird die neue Bundesliga-Spielzeit eingeläutet. Gegner und Termin stehen fest.

Die ersten beiden Testspiele der Saisonvorbereitung hat der HSV am vergangenen Wochenende beim TSV Elstorf (8:1) und beim VfB Oldenburg (2:1) absolviert. Der nächste Test steht am kommenden Samstag auf dem Programm. Dann treten die Hamburger beim dänischen Erstligisten FC Kopenhagen an. Zwei weitere Vorbereitungstests sind für den 19. Juli bei Sturm Graz und den 9. August bei RCD Mallorca vereinbart. Jetzt kommt noch ein großes Highlight dazu.

Testspiel gegen Olympique Lyon am 26. Juli um 15 Uhr

Am 26. Juli bittet der HSV seine Anhänger zum Volksparkfest in das eigene Stadion. Es wird wie in der Vergangenheit zu Erstliga-Zeiten für die Fans ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und anderen Attraktionen geben. Der Höhepunkt des Tages ist ein Testspiel gegen den französischen Traditionsklub Olympique Lyon, der aktuell allerdings noch vor einer ungewissen Zukunft steht. Der Anpfiff ist für 15 Uhr geplant.

Sportlich lief es für Lyon in diesem Jahrtausend lange Zeit mehr als nur gut. Zwischen 2002 und 2008 wurde der Klub aus der Großstadt im Südosten Frankreichs siebenmal in Folge französischer Meister. 2010 und 2020 erreichte Lyon jeweils das Halbfinale der Champions League. Auch in der zurückliegenden Saison qualifizierte sich Lyon als Tabellensechster immerhin für die Europa League. Das Problem: Weil sich der Klub in den vergangenen Jahren komplett überschuldet hat, beschloss der französische Verband in diesem Sommer den Zwangsabstieg. Dagegen ist Lyon in Berufung gegangen. Um doch noch in der Liga zu bleiben, muss der Klub 200 MIllionen Euro auftreiben.

Unabhängig vom Ausgang des Falls soll Lyon Ende Juli auf jeden Fall in den Volkspark kommen. Wie dann die Mannschaft aussehen wird, ist allerdings noch offen. Aktuell gehört auch noch der ehemalige HSV-Spieler Orel Mangala zum Kader der Franzosen. Er spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Premier-League-Klub FC Everton. Sein Vertrag in Lyon läuft noch bis 2028.