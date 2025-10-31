Neuer Wirbel um HSV-Torjäger: Glatzel verkündet wichtige Zukunfts-Entscheidung

Kein anderer HSV-Profi produzierte zuletzt so viele Schlagzeilen wie Robert Glatzel. Erst wurde der Angreifer gegen Wolfsburg überraschend nicht in den Kader berufen, dann erzielte er bei seiner Rückkehr am vergangenen Dienstag in Heidenheim das Tor des Tages und schoss den HSV ins Pokal-Achtelfinale. Auch neben dem Platz sorgte Glatzel zuletzt mit einem Beraterwechsel für Wirbel. Nun gibt es eine neue Entwicklung rund um den 31-Jährigen, die unmittelbaren Einfluss auf seine Zukunft hat.

Anfang Oktober enthüllte die MOPO, dass sich Glatzel kurz nach dem Ende der Sommer-Transferperiode von der Agentur „Sports 360“ getrennt hatte. Viele Jahre lang war Sascha Breese sein Agent und sorgte dafür, dass der Kontrakt des 2021 nach Hamburg gewechselten Stürmers fast jährlich aufgebessert wurde. Am Ende aber soll Glatzel trotz hoher Wertschätzung nicht mehr so ganz zufrieden mit der Betreuung gewesen sein.

HSV-Profi Glatzel wechselt zur Agentur „CAA Stellar“

Nun hat der gebürtige Münchner einen neuen Berater: Ab sofort kümmern sich Thies Bliemeister und die Agentur „CAA Stellar“ um die Dienste des HSV-Aufstiegshelden, das wurde am Freitag via Instagram bekannt gegeben. Damit wechselt Glatzel von einem Branchen-Riesen zum nächsten, denn „Stellar“ zählt zu den größten Beratungsagenturen der Welt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Donnerstag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Hamburgs Most Wanted : BKA sucht Mörder, Dealer und Clan-Killer aus dem Norden

BKA sucht Mörder, Dealer und Clan-Killer aus dem Norden Olympia-Bewerbung : Was Hamburgs Befürworter sagen, wie die Gegner argumentieren

Was Hamburgs Befürworter sagen, wie die Gegner argumentieren Schanze & St. Pauli : Kult-Kneipen schließen – das sind die neuen Macher

Kult-Kneipen schließen – das sind die neuen Macher Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Was der HSV verbessern muss & was Klub-Legende Ewald Lienen zu St. Pauli sagt

Was der HSV verbessern muss & was Klub-Legende Ewald Lienen zu St. Pauli sagt 28 Seiten Plan7: Pumuckl ist wieder da, der „Monat der Stadtwirtschaft“ & Virtual Reality-Schau in die Welt der Wikinger

Dazu kommt: Der 48 Jahre alte Bliemeister, der in Hamburg lebt und dessen Vater Thomas früher selbst HSV-Profi war und 1979 zum Meister-Kader zählte, ist im Volkspark seit fast zwei Jahrzehnten bestens vernetzt. Früher beriet er unter anderem mit Heung Min Son (spielt aktuell beim Los Angeles FC), Michael Gregoritsch (Brøndby) oder Hee-Chan Hwang (Wolverhampton) andere namhafte Ex-HSV-Profis. Zuletzt beriet er auch Keeper Tom Mickel, aktuell noch Levin Öztunali.

Was bedeutet diese Neuerung für Glatzels weiteren Karriereweg? Das bleibt abzuwarten. Nach wie vor hofft der Torjäger beim HSV, wo er bis Sommer 2027 unter Vertrag steht, auf ein sportliches Happy End und will auch in der Bundesliga wichtig werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Ganz schön frech! Köln-Profi spricht schon vom Sieg gegen den HSV

Fakt ist aber auch: Mit seinem Beraterwechsel bereitet er sich auf alle Eventualitäten vor. Sollte Glatzel bis zur Winterpause weiterhin keine gewichtige Rolle spielen, könnte mit der im Januar beginnenden Transferperiode ein Vereinswechsel Thema werden. Noch spielt diese Idee in Glatzels Gedanken keine große Rolle – gut aufgestellt wäre er für den Fall der Fälle allerdings.