Plötzlich Rivalen! Warum Polzin Werder-Coach Thioune nicht angerufen hat

Diese Personalie sorgte auch im HSV-Lager mächtig für Aufsehen. Als die Bremer Bosse am Mittwoch ihren neuen Trainer präsentierten, wurde auch im Volkspark sofort eifrig darüber diskutiert. Hamburgs Ex-Coach Daniel Thioune soll Werder vor dem Abstieg retten und wird damit zu einem der ärgsten HSV-Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Insbesondere für Merlin Polzin ein emotional besonderes Fernduell. Dass zwei Trainer so eng miteinander verbunden sind, sucht in der Bundesliga ansonsten seinesgleichen. Nun werden die beiden mit ihren Klubs zu erbitterten Gegnern.

Beim Gedanken an Thioune empfindet Polzin auch weiterhin in erster Linie Dankbarkeit. „Ich habe Daniel extrem viel zu verdanken und werde das auch weiterhin wertzuschätzen wissen“, sagt der HSV-Coach mit Blick auf seinen Trainer-Freund. „Er hat mir auch in den Phasen hier immer wieder geholfen und mich unterstützt. Deshalb wünsche ich ihm für dieses Abenteuer Bundesliga, auf das er lange hingearbeitet hat, persönlich nur das Beste.“

Thioune (51) hatte Polzin (35) einst in Osnabrück als Assistent in seinen Stab aufgenommen, im Sommer 2020 wechselten die beiden im Doppelpack zum HSV. Dort blieb Polzin auch, als Thioune Anfang Mai 2021 gehen musste. Seit November 2025 ist er nun selbst Chef, stieg mit dem HSV in die Bundesliga auf und erntet von vielen Seiten Beifall.

Ex-HSV-Trainer Thioune war zuletzt in Düsseldorf tätig

Nun spielt auch Thioune (wurde im Oktober in Düsseldorf entlassen) wieder in einer Liga mit Polzin. Der hatte es gar nicht so leicht, seinem früheren Chef nach dessen Inthronisierung an der Weser persönliche Glückwünsche auszurichten. „Ehrlich gesagt hatten wir keinen Kontakt“, stellte Hamburgs Trainer fest. „Das lag aber auch daran, dass sein Handy, wie er es selbst auch gesagt hat, explodiert ist. Natürlich habe ich ihm geschrieben und werde ihn in den nächsten Tagen dann auch dazu nochmal in Ruhe sprechen.“ Polzin weiß aber auch „aus eigener Erfahrung in solchen Situationen, dass es eher hilft, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert, als wenn dann nochmal eine weitere Person versucht, dich anzurufen“.

Am Mittwoch wurde Daniel Thioune als neuer Cheftrainer von Werder Bremen vorgestellt. picture alliance / dpa /Carmen Jaspersen Am Mittwoch wurde Daniel Thioune als neuer Cheftrainer von Werder Bremen vorgestellt.

Auf das direkte Duell müssen die beiden früheren Wegbegleiter noch eine Weile warten. Erst Mitte April kommt es zum Wiedersehen an der Weser. So oder so wird das ein extrem heißer Ritt. Die Bremer wollen die 2:3-Pleite aus dem Hinspiel vergessen machen.

Zuletzt standen sich Polzin und Thioune im März 2025 gegenüber

„Wir haben ja auch in der vergangenen Saison gegeneinander gespielt“, meint Polzin mit Blick auf das Derby im Frühjahr. „Ich glaube, da können wir beide das Ganze trennen, was die persönliche Beziehung angeht.“ Im März 2025 besiegte der HSV mit Polzin als Chef Thiounes Düsseldorfer mit 4:1. Anschließend stellte der Besiegte allerdings fest, dass er nach Abpfiff keine große Lust auf einen Plausch unter Freunden hatte: „Morgen sind wir dann wieder Freunde.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Sperre nicht dabei: Wie ersetzt der HSV seinen Kapitän in Heidenheim?

Eine Freundschaft, die noch immer Bestand hat. „Aber das Spiel gegeneinander ist noch weit weg“, weiß Polzin. „Der volle Fokus liegt jetzt auf Heidenheim und der schweren Aufgabe, die uns da erwartet.“ Thioune und Werder treten am Samstag zeitgleich (15.30 Uhr) in Freiburg an. Der Auftakt eines wahrscheinlich langen und heißen Duells zweier Freunde im Kampf um den Klassenerhalt.