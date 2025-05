Neuer Vertrag? So sieht der HSV-Plan bei Königsdörffer aus

Gleich acht Profis aus dem aktuellen HSV-Kader haben zurzeit einen Vertrag bis 2026. Mit Blick auf die Zukunft stellt sich da in diesem Sommer normalerweise die Frage: verlängern oder verkaufen? Zu dieser Gruppe gehört auch Ransford Königsdörffer. Im Vergleich zu den meisten anderen betroffenen Spielern steht sein Fall auf der Prioritätenliste der Hamburger weit oben.

Die meisten Vertragsfragen, die nicht direkt diesen Sommer betreffen, sollen beim HSV erst bearbeitet werden, wenn andere Kader-Baustellen geschlossen werden konnten. Die Ausnahmen bilden Ludovit Reis und Königsdörffer. Reis ist der einzige HSV-Profi, für den es aktuell trotz seines noch bis 2026 laufenden Vertrages auch ein Angebot von einem anderem Verein gibt. Bei Königsdörffer wollen die HSV-Bosse einer solchen Entwicklung zuvorkommen und selbst möglich schnell für Klarheit sorgen.

Königsdörffer spielte die beste Saison seiner Karriere

Mit 14 Toren war Königsdörffer in der zurückliegenden Spielzeit hinter Davie Selke (22 Treffer) der beste Torschütze beim HSV. Nie zuvor hat der 23-Jährige in seiner Karriere eine so starke Saison gespielt. Daran soll er in der Bundesliga nun anknüpfen. Mit seinem Tempo und seinen Qualitäten vor dem Tor ist er fest bei den Hamburgern für die Zukunft eingeplant. Als klares Zeichen soll in den kommenden Wochen jetzt auch sein Vertrag verlängert werden

.

Wie sieht der genaue Fahrplan bis zum neuen Vertrag aus? Nach dem erfolgreichen Aufstieg ging es für Königsdörffer zunächst erst mal in den Urlaub. Danach wird er direkt wieder im Volkspark erwartet. Die HSV-Verantwortlichen haben bereits ein Gespräch mit dem Angreifer unmittelbar nach seinem Urlaub verabredet. Dann soll konkret über die Zukunft gesprochen werden.

Der HSV will mit Königsdörffer vorzeitig verlängern. Das ist das klare Ziel der Bosse. Der Stürmer selbst ist grundsätzlich auch bereit für eine Verlängerung, will aber zuvor unter anderem noch wissen, welche Rolle er in der neuen Spielzeit bekommen soll. In der abgelaufenen Saison kam Königsdörffer auf 19 Startelf- und 13 Joker-Einsätze, für die Zukunft will er noch wichtiger werden.