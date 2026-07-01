Bei der Präsentation der neuen Sportvorständin Kathleen Krüger geht es auch um die Zukunft von Merlin Polzin. Der Vertrag des Cheftrainers läuft nur noch ein Jahr, die neue HSV-Chefin bezieht öffentlich Stellung.

Nachdem der Klassenerhalt gesichert war, kamen rund um das Finale der Vorsaison zügig Fragen nach der Zukunft von Merlin Polzin auf. Der Trainer hielt den HSV erfolgreich in der Bundesliga, würde – Stand jetzt – aber mit einem auslaufenden Vertrag in die kommende Spielzeit starten. Claus Costa sagte im Mai, dass man sich in Ruhe mit dem Thema befassen werde, sobald der neue Vorstand die Arbeit aufnehme. Das ist an diesem Mittwoch offiziell geschehen – und Kathleen Krüger äußert sich bei ihrer Vorstellung auch zu Polzins Vertrag.

Kurz vor der letzten Partie der vergangenen Saison in Leverkusen (1:1) hatte der Chefcoach erstmals öffentlich über Krüger gesprochen und von einem „sehr positiven“ Telefongespräch erzählt. „Wir sind auf einer Wellenlänge, was den HSV und die Weiterentwicklung der Raute angeht“, hatte Polzin vor sieben Wochen gesagt und seine Vorfreude auf die anstehende Zusammenarbeit mit seiner neuen Chefin hervorgehoben: „Ich kann es kaum erwarten.“

Kathleen Krüger spricht erstmals als HSV-Chefin – auch über Polzin

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Nun war Krüger, die neue Chef-Partnerin von Finanzvorstand Eric Huwer, an der Reihe. Und sie war an ihrem ersten Tag im HSV-Amt natürlich vorbereitet auf Fragen zu Polzin, der nach seinem Urlaub in den USA mittlerweile zurück ist in Hamburg. „Wir haben im Trainingslager sehr viel Zeit, um uns kennenzulernen“, sagt die 41-Jährige. „Die werden wir nutzen.“ Am kommenden Mittwoch, nach den Leistungstests Montag und Dienstag, bricht der HSV nach Dänemark auf.

Loic Favé (l.) und Merlin Polzin blicken gespannt auf die kommende Saison. Witters

Es ist zu erwarten, dass Krüger intensive Gespräche mit dem Trainerteam führen wird. Früher oder später, ohne Druck und momentan offenbar ohne Top-Priorität, dürfte es dann auch um Polzins Arbeitspapier gehen. „Ich möchte jetzt tatsächlich gar keine Deadline setzen“, sagt Krüger und sendet somit das Signal aus: Es ist kein Muss, dass der Coach bereits vor dem ersten Bundesliga-Spieltag Ende August seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzt.

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Keine Deadline wegen der Zukunft des Cheftrainers

Wenn wir das Gefühl haben, dass wir etwas zu vermelden haben, sind wir da. Kathleen Krüger zu Merlin Polzins Zukunft

„Ich starte heute, nächste Woche haben wir Trainingsstart“, drückt Krüger verbal auf die Bremse, macht aber zumindest eine Andeutung: „Wenn wir das Gefühl haben, dass wir das abgeschlossen haben und etwas zu vermelden haben, dann sind wir da.“ Die generelle Absicht von Sportdirektor Costa und dem bisherigen Alleinvorstand Huwer, Polzin über den Sommer 2027 hinaus an den HSV zu binden, dürfe die neue starke Frau im Volkspark teilen. Noch ist offen, wann es konkrete Gespräche zu diesem Thema geben wird.

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Polzins bislang letzter öffentlicher Medienauftritt im Volksparkstadion war der besagte vor dem 34. Spieltag im Mai. Da war er gefragt worden, ob er trotz möglicher Begehrlichkeiten mit seinen zwei Assistenten Loic Favé und Richard Krohn beim HSV weitermachen werde. Seine Antwort fiel deutlich aus: „Ja, klar, die Frage stellt sich, denke ich, nicht.“ Auch nicht für Krüger.