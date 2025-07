1000 Bestellungen in acht Minuten: Neuer Trikotwahnsinn beim HSV!

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft beim HSV erst seit knapp einer Woche und schon haben die Hamburger einen ersten neuen Rekord aufgestellt. Am Freitag präsentierte der Bundesliga-Aufsteiger seine Heimtrikots für die anstehende Spielzeit. Die Verkaufszahlen schossen direkt in die Höhe. Zum Einsatz kommt die neue Bekleidung schon an diesem Wochenende. Gleich zwei Testspiele stehen auf dem Programm.

Um zehn Uhr hat am Freitag der Verkauf der neuen HSV-Trikots begonnen. Das Interesse war sofort gewaltig, wie der Verein der MOPO mitteilte: In den ersten acht Minuten gab es schon 1000 Bestellungen. Nach einer Stunde waren bereits über 3200 Jerseys verkauft und damit genauso viele wie im vergangenen Jahr am kompletten ersten Verkaufstag. Das war damals ein neuer Rekord. Nun gibt es für die Zukunft noch mal ganz andere Maßstäbe.

Dompé-Trikot ist bei den HSV-Fans besonders beliebt

Bis 15 Uhr wurden am Freitag 7000 der neuen HSV-Trikots geordert. Bis Samstagmittag soll die 10.000-Marke geknackt werden. Besonders beliebt war bei den Fans der Dompé-Aufdruck auf dem Shirt. Bereits nach einer Stunde gab es so viele Dompé-Bestellungen wie im vergangenen Jahr nach vier Monaten.

Daniel Elfadli präsentiert das neue HSV-Heimtrikot. HSV Daniel Elfadli präsentiert das neue HSV-Heimtrikot.

Der HSV reist nach Elstorf und Oldenburg

Viele beeindruckende Zahlen. Am Wochenende werden die neuen Trikots erstmals von den Spielern getragen und eingesetzt. Am Samstag (13 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin zum Testspiel beim Bezirksligisten TSV Elstorf an, am Sonntag (13.30 Uhr) wird dann beim Regionalliga-Team VfB Oldenburg getestet.

Beide Spiele sind bereits ausverkauft. Auf dem HSV-YouTube-Kanal werden die ersten Auftritte der diesjährigen Sommervorbereitung live gezeigt. Auf MOPO.de gibt es wie gewohnt einen ausführlichen Liveticker zu den Testspielen der Hamburger.

Geplant ist, dass alle Spieler, die zurzeit im Mannschaftstraining sind, auch am Wochenende zum Einsatz kommen. Die meisten Profis sollen zumindest eine Halbzeit spielen. Auf Rayan Philippe (Braunschweig), Jordan Torunarigha (Gent) und Nicolai Remberg (Kiel) wartet direkt die HSV-Premiere – und das in den neuen Rekord-Trikots.