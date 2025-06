Neuer Trainer, neue Spieler – und ein Profi? U21 des HSV startet mit Fragezeichen

Bereits zwei Wochen vor den Profis beginnt an diesem Montag die zweite Mannschaft des HSV, die U21, mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Zahlreiche personelle Veränderungen gibt in dem Regionalliga-Team der Hamburger, aber auch noch ein paar Fragzeichen müssen geklärt werden.

Am Montag und Dienstag stehen zunächst Leistungstests für die U21 auf dem Programm, am Mittwoch geht es dann erstmals gemeinsam auf den Kunstrasenplatz neben dem HSV-Campus im Volkspark. 22 bis 24 Spieler sollen dann beim Training dabei sein. Dazu gehören auch mehrere neue Gesichter.

Insgesamt elf Spieler haben die U21 beim HSV in diesem Sommer verlassen. Einige wie Omar Sillah (Fürth), Luis Seifert (Elversberg) oder Milad Nejad (Wehen Wiesbaden) wollen in der kommenden Saison bei anderen Vereinen als Profi durchstarten, viele andere waren nun zu alt für die U21 und haben keinen neuen Vertrag mehr bekommen.

Vier externe Zugänge stehen bei der U21 des HSV fest

Mit Raif Adam (ETV), Dorian Migalic (U19 VfB Stuttgart), Simon Kristiansen (U19 FC Midtjylland) und Torwart Bennet Schmidt (SV Meppen) stehen bislang vier externe Zugänge fest. Stürmer Daouda Beleme kommt aus Aachen zurück. Sieben Spieler (Colin Poppelbaum, Shafiq Nandja, Jamal Nabe, Moritz Reimers, Arnaud Riedel, Kelvin Ojo und Niklas Tuppeck) rücken zudem aus der U19 in die U21.

Moin, Simon #Kristiansen. ???



Wir verpflichten den dänischen Linksverteidiger von der U19 vom FC Midtjylland für unsere #U21. Der 19-Jährige bestritt in der abgelaufenen Saison 27 Partien und kam u.a. in der UEFA Youth League zum Einsatz. ⚽#nurderHSV #HSVYoungTalents pic.twitter.com/ShaTdrMMM2 — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) June 16, 2025

Ebenfalls aus der U19 kommt mit Lucas Pfeiffer der neue Trainer für die Regionalliga-Mannschaft. Pfeiffer war im vergangenen Sommer vom VfB Lübeck in den HSV-Nachwuchs gewechselt und hatte mit der U19 direkt das Viertelfinale der DFB-Nachwuchsliga erreicht. Jetzt macht er bei der U21 als Coach weiter. Soner Uysal, der den Job zuletzt hatte, bleibt als Co-Trainer im Team.

Was passiert beim HSV mit Levin Öztunali?

Auch Levin Öztunali wird zumindest für den Moment wohl weiterhin mit der U21 trainieren. Das kann sich allerdings jederzeit schnell ändern. Aktuell werden mit dem Profi, der im vergangenen Winter zur Regionalliga-Mannschaft abgeschoben wurde, Gespräche geführt und nach einer Lösung für die Zukunft gesucht. Solange die nicht gefunden wurde, wird er aller Voraussicht nach weiter beim Nachwuchs sich fit halten. Eingeplant ist er für den Spielbetrieb jedoch nicht.

Anders sieht das bei Omar Megeed aus. Bei dem Mittelfeldspieler soll der in diesem Sommer auslaufende Vertrag zum Wochenstart verlängert werden. Läuft alles nach Plan, ist er beim ersten Training am Mittwoch auch dabei. Die neue Saison in der Regionalliga Nord beginnt Ende Juli. Das erste Testspiel der Vorbereitung findet für die U21 am 28. Juni (12 Uhr) gegen den Oberligisten USC Paloma statt.