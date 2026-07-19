Zumindest zwei Angreifer will der HSV in diesem Sommer verpflichten. Der erste dieser Transfers könnte bereits in den kommenden Tagen fixgemacht werden.

Wird er der erste neue HSV-Stürmer des Sommers? Patson Daka spielte bis zum Saisonende für England-Klub Leicester City. IMAGO/Every Second Media

Mit fast 70 Personen buchte sich der HSV im „Aqua Dome“ in Längenfeld ein – doch dieses Aufgebot könnte in Kürze sogar noch nach oben hin anwachsen. Läuft alles glatt, präsentiert der Verein in den kommenden Tagen seinen ersten neuen Stürmer der Saison – und das sogar zum Schnäppchenpreis.

Patson Daka hat anstrengende Monate hinter sich. Nach dem Abstieg mit Leicester City in die dritte englische Liga befindet sich der Sambier auf Vereinssuche. Der Vertrag des 27-Jährigen endete im Sommer – nun könnte er seine neue Herausforderung gefunden haben. Beim HSV steht Daka weit oben auf der Wunschliste, die Verhandlungen mit ihm werden als vielversprechend bezeichnet.

Drei Stürmer verließen den HSV in diesem Sommer

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Schnappt sich der HSV seinen ersten neuen Stürmer? Vieles spricht dafür, dass der Deal noch während der Tage in Längenfeld, wo der HSV bis kommenden Samstag gastiert, fix gemacht werden kann. Nach den Abgängen von Ransford Königsdörffer (Mainz), Robert Glatzel (Wolfsburg) und Damion Downs (nach Leihe zurück in Southampton) wäre der Nationalspieler (erzielte in 47 Länderspielen 21 Tore) der erste Zugang für den Angriff.

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Beim HSV erhoffen sie sich, dass Daka zur Soforthilfe werden könnte. Seine beste Zeit als Profi erlebte er einst bei Red Bull Salzburg, wo er von 2017 bis 2021 spielte und in 125 Partien beeindruckende 68 Treffer erzielte. Eine Quote, an die er nach seinem 22-Millionen-Euro-Wechsel zu Leicester allerdings nicht mehr anknüpfen konnte. Seine beste Saison spielte er in der Serie 2023/24 in der zweitklassigen Championship, wo er in 20 Partien auf sieben Treffer kam.

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HSV-Talent Stange reist zum Wochenstart ins Trainingslager nach

Der HSV könnte zur neuen Chance für Daka werden, der neben Yussuf Poulsen und Talent Otto Stange (reist zum Wochenstart nach seinem verlängerten Urlaub in Längenfeld an) der dritte nominelle Stürmer des Kaders wäre. Bei einem schnellen Wechsel könnte Daka am Samstag im Test gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim bereits seinen Einstand feiern.

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In jedem Fall steht allerdings fest: Der Sambier wäre nicht der letzte Stürmer, den Sportdirektor Claus Costa in diesem Sommer verpflichten möchte. Zumindest ein weiterer Stürmer soll folgen.