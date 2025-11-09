Als sich die HSV-Profis nach ihrem Last-Minute-1:1 gegen Dortmund von den euphorisierten Fans auf der Nordtribüne feiern ließen, huschte auch Daniel Peretz ein Lächeln übers Gesicht. Der Ersatzkeeper freute sich mit seinen Kollegen über den nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt und genoss die Ovationen. Wie es wirklich in Peretz aussieht, bleibt allerdings sein Geheimnis. In den Tagen vor dem Spiel machten erneut Gerüchte die Runde, der FC Bayern wolle die Leihe des Israelis bereits im Winter vorzeitig auflösen. Was aber ist wirklich dran? Muss der HSV sich in Kürze einen neuen Ersatzkeeper suchen? Die MOPO weiß: Zuletzt kam es zu gleich zwei wichtigen Gesprächsgipfeln.