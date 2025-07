Neuer Rückschlag: Dieser Profi bereitet dem HSV zurzeit mächtig Sorgen

Nach dem Montagstraining stand HSV-Trainer Merlin Polzin noch lange mit Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportdirektor Claus Costa zusammen. Der Trainer ließ sich von den beiden Bossen über die neuesten Entwicklungen in Sachen Transfer-Bemühungen informieren, in Kürze schon will der Verein zwei Defensivspieler präsentieren. Doch auch Polzin hatte das eine oder andere zu berichten – denn vor allem ein Profi macht ihm zurzeit Sorgen.

Das Gute vorweg: Kein Profi zog sich beim 0:4 am vergangenen Samstag gegen Olympique Lyon größere Blessuren zu. Zwar erhielt Jonas Meffert einen Tritt auf den Fuß und pausierte am Montag. Der HSV gab allerdings Entwarnung. Meffert wird wohl zügig wieder ins Training einsteigen.

HSV-Profi Baldé setzt sich die missratene Saison-Vorbereitung fort

Doch noch ein weiterer Profi fehlte zum Trainingsauftakt. Fabio Baldé pausierte aufgrund einer Erkältung und blieb der Einheit fern. Für den 20-Jährigen setzt sich damit die für ihn durch und durch verkorkste Vorbereitung dieses Sommers fort.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

Wut auf den „Boomer-Soli”: Die große Renten-Diskussion und was Leser und Experten zum Thema sagen

Kinder-Soldat im Rotlicht-Krieg: Wie Polizistensohn Mike F. (15) zum Attentäter wurde

Idyllisches Bergedorf: Teil zwei der Serie „Ferien in Hamburg”

Straße verscherbelt: Warum Anwohner jetzt Wegzoll fürchten

Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

20 Seiten Sport: Wie uns die DFB-Frauen bei der EM in der Schweiz begeistert haben

20 Seiten Plan7: Was, wann, wo? Von Theater über Bühne bis Konzerte: der Kultur-Überblick für August

Wann kommt Baldé wieder auf die Füße? Bereits Anfang Juli, in der ersten Woche der Vorbereitung, zog sich der Flügelflitzer eine Adduktorenverletzung zu und musste passen. Nun die Erkältung, die Baldé bereits in der vergangenen Woche dazu zwang, kürzer zu treten. Besorgniserregend: In keinem der fünf Testspiele des Sommers (8:1 in Elstorf, 2:1 in Oldenburg, 0:1 in Kopenhagen, 1:2 in Graz und zuletzt gegen Lyon) war das HSV-Eigengewächs (seit 2020 im Verein) dabei.

Fabio Baldé ist seit Sommer 2024 HSV-Profi. IMAGO/KBS-Picture Fabio Baldé ist seit Sommer 2024 HSV-Profi.

Innerhalb des Vereins verfolgt man Baldés körperliche Malaisen aufmerksam und mit Sorge. Denn bereits in der vergangenen Saison fiel das Talent vier Mal aus unterschiedlichen Gründen aus und verpasste dadurch acht Zweitligaspiele. Zwei Mal war Baldé krank, dazu litt er unter einer Sehnenreizung und später dann Oberschenkelproblemen.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschung! Ein aussortierter HSV-Profi feiert plötzlich sein Comeback

Offen, wann Baldé nach seiner Erkältung wieder ins Training einsteigen kann. Auch der Testkick am Samstag beim SC Freiburg (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) könnte für ihn zu früh kommen. Ebenfalls nicht mehr dabei sein wird Lukasz Poreba, der unmittelbar vor einer Leihe zu Zweitligist SV Elversberg steht. Der Pole war schon am Montag nicht mehr beim Training im Volkspark dabei.