Neuer Poulsen-Schock – und noch mehr schlechte HSV-Nachrichten

Am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt Eintracht Frankfurt zum Jahresabschluss in den Volkspark. Mit einem Sieg wollen sich die Hamburger in die kurze Winterpause verabschieden. Auf welche Profis Trainer Merlin Polzin dabei setzen kann, ist allerdings offen. Es gibt mehrere schlechte Nachrichten, darunter einen erneuten Schock um Yussuf Poulsen – und einige Fragezeichen.

Jean-Luc Dompé hat weiterhin Probleme mit der Achillessehne. Der Franzose, der zuletzt bereits in Hoffenheim (1:4) aussetzen musste, konnte auch am Donnerstag nur individuell trainieren. Ein Einsatz gegen Frankfurt kommt für den Offensivspieler definitiv zu früh. „Er wird nicht zur Verfügung stehen“, sagte Polzin am Donnerstag. Für Dompé ist das Fußballjahr 2025 damit vorzeitig beendet.

Poulsen hatte gerade erst sein HSV-Comeback gefeiert

Das Gleiche gilt für Poulsen. Der Däne hatte sich gerade erst nach einem Muskelfaserriss zurückgekämpft und war gegen Bremen (3:2) sowie in Hoffenheim zu Joker-Einsätzen gekommen. Statt weiterer Einsatzminuten gegen Frankfurt gibt es für ihn nun jedoch die nächste Zwangspause – und die dürfte länger dauern.

Am Donnerstag knickte Poulsen auf dem Trainingsplatz ohne Gegnereinwirkung um. Der dänische Nationalspieler musste die Einheit sofort abbrechen und ging frustriert zurück in die Kabine. „Es ist kein schöner Moment für ihn und für uns. Er wird länger ausfallen und auch die eine oder andere Woche im Januar verpassen“, sagt Polzin. Wie lange genau die Ausfallzeit sein wird, steht erst nach der endgültigen Diagnose fest. Klar ist: Diesmal handelt es sich nicht um eine Muskel-, sondern wohl um eine Bänderverletzung.

Der HSV geht ohne Dompé und Poulsen in das Jahresfinale. Doch damit nicht genug: Auch Guilherme Ramos und Fábio Vieira bereiten Sorgen. Die beiden Portugiesen haben sich im Laufe der Woche einen Infekt eingefangen und konnten am Mittwoch sowie am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren. Ein Einsatz gegen Frankfurt ist zumindest fraglich, eine kleine Resthoffnung besteht jedoch noch.