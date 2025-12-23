„Wird uns viel Freude bereiten“: Neuer Mega-Vertrag für HSV-Talent!

Pünktlich zum Fest beschenkt der HSV sich und eines seiner größten Talente. Anfang Februar erst wechselte Alexander Røssing-Lelesiit (18) aus Lillestrøm zum HSV – eine Wette für die Zukunft, die nach und nach aufzugehen scheint. Nachdem der Norweger in den ersten Bundesliga-Monaten große Fortschritte machte, hat der HSV den bis 2029 laufenden Vertrag nun vorzeitig ausgeweitet und verlängert langfristig mit seinem Linksaußen.

Anfang des Jahres staunte die Fußball-Welt, denn diese beiden HSV-Transfers hatten es in sich. Etwa sechs Millionen Euro nahm der Verein in die Hand, um sich die Dienste von Abwehr-Talent Aboubaka Soumahoro (20/Paris FC) und Røssing-Lelesiit zu sichern. Die Idee dahinter: Bei entsprechender Entwicklung könnten die Junioren-Nationalspieler ihrer Länder irgendwann für eine deutlich höhere Ablöse wieder verkauft werden.

HSV-Talent Røssing-Lelesiit kommt regelmäßig zum Einsatz

Zumindest Røssing-Lelesiit ist auf einem guten Weg, sich genau dahin entwickeln zu können. Hatte er in Liga zwei zunächst noch Anpassungsprobleme, legte er ab Sommer merklich zu und kommt in der Bundesliga regelmäßig zu Einsatzzeiten. Bis Ende November kam er auf acht Einsätze mit 284 Minuten Spielzeit, ehe ihn seine Gelb-Rote Karte gegen Stuttgart und ein anschließender Muskelfaserriss weiterer Spiele beraubten. Mit seiner Vorlage zum 1:0 gegen den VfB gelang dem Lockenkopf zugleich sein erster Scorerpunkt.

„Alex hat sich trotz seines jungen Alters sehr gut bei uns integriert und eine stabile Entwicklung genommen“, stellt Sportvorstand Stefan Kuntz fest. „Er identifiziert sich voll und ganz mit unserem Verein. Wir geben ihm auf seinem Weg die nötige Zeit, um gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen – und dabei wird er uns viel Freude bereiten.“ Sportdirektor Claus Costa ergänzt: „Alex hat eine hohe Lernfähigkeit und möchte sich immer weiter verbessern. Seine Spielweise ist intensiv, mutig und unbekümmert.“ Und weiter: „Mit seiner Schnelligkeit, seinen Qualitäten im offensiven Eins-gegen-Eins und seiner defensiven Bereitschaft bringt Alex ideale Voraussetzungen für einen Flügelspieler mit.“

HSV-Talent Alexander Rössing-Lelesiit hat Grund zum Jubeln. WITTERS HSV-Talent Alexander Rössing-Lelesiit hat Grund zum Jubeln.

Auch bei der U19-EM trumpfte das HSV-Talent groß auf

Beim HSV war Røssing-Lelesiit vorn links zuletzt Backup Nummer eins für Jean-Luc Dompé. Eine Entwicklung, die nicht unbemerkt bleibt. Das angesehene Portal transfermarkt.de hob den Marktwert des Norwegers zuletzt auf fünf Millionen Euro an. Durch seine guten Auftritte bei der U19-EM im vergangenen Sommer sorgte er auch international für Aufsehen. Costa weiß: „Nach einer starken U19-EM hat er sich seine ersten Bundesliga-Startelfeinsätze verdient. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen – wir sind von seinem Potenzial absolut überzeugt und freuen uns sehr, dass er sich langfristig an den HSV gebunden hat.“

Klar ist: Die Ausweitung des schon vorher langfristigen Vertrages hat ganz sicher auch taktische Gründe. Denn je länger die Laufzeit eines Vertrages, umso höher irgendwann die mögliche Ablöse. Die genaue Laufzeit des neuen Vertrages gab der HSV nicht bekannt, er wird bis 2030 oder 2031 laufen und geht mit einem Gehaltssprung einher. Kein anderer HSV-Profi hat eine derart lange Vertragslaufzeit.

Røssing-Lelesiit fühlt sich beim HSV pudelwohl

Røssing-Lelesiit freut sich über die vom HSV entgegengebrachte Wertschätzung: „Ich fühle mich sehr wohl beim HSV und spüre das Vertrauen der Trainer und Verantwortlichen. Hier habe ich ein gutes Setting, um mich konstant weiterzuentwickeln und mich auf Bundesliga-Niveau zu messen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich auch in den kommenden Jahren bei diesem tollen Verein spielen kann.“

Bei den HSV-Fans genießt Røssing-Lelesiit ohnehin schon ein klein wenig Kultstatus, seit er Anfang Dezember, nach dem Derbysieg gegen Werder (3:2), aufreizend vor der Bremer Bank jubelte – und im anschließenden Getümmel mit wildem Herumgeschubse keine allzu schlechte Figur machte und kräftig dagegenhielt …