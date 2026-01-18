Neuer HSV-Torhüter im Anflug? So sieht es Heuer Fernandes

Zehn Bundesliga-Spiele in Folge hatte der HSV zuletzt immer mindestens einen Gegentreffer kassiert. Beim 0:0 gegen Mönchengladbach wurde die Serie gestoppt. Erstmals seit dem sechsten Spieltag (4:0 gegen Mainz) stand bei den Hamburgern wieder hinten die Null. Für Torhüter Daniel Heuer Fernandes ein schöner Moment. Das gilt für ihn auch beim Blick auf die aktuelle Torwart-Situation im Volkspark.

Seit 2019 spielt Heuer Fernandes für den HSV. Konkurrenzlos war er dabei nie. Mit Julian Pollersbeck, Sven Ulreich, Marko Johansson, Matheo Raab oder Daniel Peretz setzten die Hamburger in dieser Zeit stets auch auf einen zweiten starken Keeper im Team. Nach dem Winter-Abgang von Peretz gibt es im Moment eine Lücke im Aufgebot. Ein Problem ist das für Heuer Fernandes allerdings nicht.

Heuer Fernandes sieht bei sich keine Verletzungsgefahr

Auf dem Wintertransfermarkt sind die HSV-Bosse zurzeit auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Geht es nach Heuer Fernandes, können sich die Verantwortlichen damit auch noch ein bisschen Zeit lassen. Der 33-Jährige sieht nicht die Gefahr, dass er sich verletzen könnte – immerhin ist das in seiner Karriere bislang kaum passiert. Damit das so bleibt, will er „genauso weitermachen wie bisher“, sagt der Torhüter. „Wenn man jetzt anfangen würde, etwas zu steuern, wäre die Gefahr größer.“

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte doch etwas passieren, wäre das für Heuer Fernandes ebenfalls kein Problem. „Wir sind gut aufgestellt“, betont der Schlussmann, der großes Vertrauen in die beiden Nachwuchskeeper Hannes Hermann und Fernando Dickes hat. „Die Jungs, die da sind, geben Vollgas. Wenn es mal nötig ist, können sie einspringen und dann auch performen. Das sind alles gute Jungs, deswegen bin ich da ganz entspannt.“

Große Vorfreude auf das nächste Stadtderby

Egal, was beim HSV auf der Torwartposition im Winter noch passiert: Heuer Fernandes will sich davon nicht ablenken lassen, sondern vor allem weiter selbst der Mannschaft so wie zuletzt helfen. Als Nächstes freut er sich auf das Stadtderby beim FC St. Pauli. Dort hat er noch eine Rechnung offen.

Das könnte Sie auch interessieren: Vieira dreht beim HSV auf: Was plant Polzin jetzt mit dem Portugiesen?

Beim letzten HSV-Auftritt in der Zweiten Liga am Millerntor (2:2) traf der Torhüter spektakulär ins eigene Tor. Nun will er für eine andere Geschichte sorgen. Ein Auswärtssieg im Stadtderby fehlt ihm bislang noch in seiner Karriere. Das soll sich nun ändern. Heuer Fernandes: „Am Montag beginnt das Derby. Die Vorfreude ist groß. Solche Derbys sind geil, die will jeder spielen.“ Und gewinnen.