Neuer HSV-Rekord für Lemke! Eigengewächs jüngster Profi-Torschütze der Klub-Historie

Louis Lemke hat beim 3:0 im DFB-Pokal in Verl sein erstes Profi-Tor für den HSV erzielt. Ein historischer Treffer – jünger war vor ihm keiner. Auch nicht Uwe Seeler.

Nicht viele können von sich behaupten, sich in die Annalen ihrer Fußballverein verewigt zu haben. Louis Lemke (16) kann das seit diesem Montagabend tun. Beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal beim SC Verl erzielte Lemke sein erstes Pflichtspiel-Tor für die Profis des HSV – und trug sich damit als jüngster Torschütze aller Zeiten in die Hamburger Geschichtsbücher ein.

16 Jahre, 10 Monate und 17 Tage. So alt war Louis Lemke, als er am Montagabend in der 50. Minute gegen den SC Verl traf. Kein Wunder, dass der Youngster von allen Hamburger Profis das größte Strahlen auf dem Gesicht hatte, als beim Abpfiff dann der Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde feststand. Es war ein großer Tag für das Nachwuchstalent.

Lemke löst Seeler als jüngsten HSV-Torschützen ab

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Nie zuvor in der langen Geschichte des HSV hat ein jüngerer Spieler ein offizielles Tor erzielt. Lemke löst damit aber nicht den größten HSVer ab, wie zunächst angenommen: Uwe Seeler war einst „schon“ 17 Jahre, 9 Monate und 10 Tage alt, als er sein erstes von vielen HSV-Toren erzielt hatte. Übrigens ebenfalls im DFB-Pokal. Nur eben 1954. Doch den Rekord, der jüngste Schütze gewesen zu sein, hatte er nie inne, wie der HSV am Dienstag klarstellte.

Nach seinem Tor-Debüt im DFB-Pokal lässt sich Lemke von Mitspielern und Fans feiern. IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Denn einer war noch jünger. Und zwar Otto Sommer im Jahr 1922, als er mit 17 Jahren und 14 Tagen einen Doppelpack für den HSV erzielte beim 7:0 gegen St. Pauli TV in der Norddeutsche Liga, Alsterkreis. 104 Jahre ist das her, nun ist der Rekord durch einen noch jüngeren Torschützen gebrochen: Lemke. Der vor drei Jahren aus der Jugend des Niendorfer TSV zum HSV-Nachwuchs gewechselt war und seither einen raketenhaften Aufstieg im Volkspark erlebt. Als er im vergangenen Oktober 16 Jahre alt wurde, stattete ihn der Klub mit einem langfristigen Profi-Vertrag aus. Angeblich sollen schon damals Top-Klubs wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund an Lemke dran gewesen sein. Der Hamburger Jung aber entschied sich für Hamburg.

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HSV um Polzin und Favé fördert sein Talent Lemke

Die Entscheidung scheint bislang goldrichtig. Der HSV um Trainer Merlin Polzin, Sportdirektor Claus Costa und Nachwuchs-Boss Loic Favé fördert das junge Talent, gibt ihm die Chance bei den Profis. Und Lemke nutzt sie: Schon kurz nach seinem Profi-Vertrag durfte er auch mit dem Bundesliga-Team trainieren, spielt seither regelmäßig für die U21 und auch für die U19 und steht bei den Profis im Kader. Er dürfte übrigens noch in der U17 spielen.

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Momente für die Geschichtsbücher: Louis Lemke bedankt sich nach seinem Debüt gegen Freiburg bei den HSV-Fans. imago/Beautiful Sports

Doch auch in der Bundesliga ist Lemke schon aufgelaufen – und hat Ende der vergangenen Saison dort schon einmal HSV-Geschichte geschrieben. Als er im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Freiburg (3:2) für Luka Vuskovic eingewechselt worden war, wurde er bereits zum jüngsten Spieler, der jemals für den HSV in einem Profispiel auflief. Ein erster Rekord, aber eben nicht sein einziger. Nun ist er auch noch der jüngste Torschütze.

Im DFB-Pokal: Nur Eichhorn war jünger

In der Historie des DFB-Pokals hat es fast ebenfalls für einen Rekord gereicht. Lemke ist nun der zweitjüngste Spieler, der jemals im deutschen Pokal-Wettbewerb getroffen hat. Nur Kennet Eichhorn, der im Sommer von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, war mit 16 Jahren, 4 Monaten und fünf Tagen vergangene Spielzeit sogar noch einen Tick jünger bei seinem Premieren-Tor. Lemke verdrängt hier aber Superstar Jude Bellingham (früher BVB, jetzt Real Madrid) auf Platz drei.

Es sind erste Erfolgszahlen, die Lemke für sich verbuchen kann. Geht der steile Aufstieg des Junioren-Nationalspielers so weiter, dürften es sicher nicht die letzten sein. Die Saison hat ja gerade erst begonnen.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version des Textes stand Uwe Seeler als jüngster HSV-Torschütze der Klubgeschichte. Das wurde nachträglich korrigiert.