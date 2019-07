Neuer Deal mit Kühne: HSV kassiert – und zahlt seinen Investor aus!

Auf diesen Durchbruch warteten sie monatelang. Nun präsentiert der HSV den nächsten Finanzdeal: Klaus-Michael Kühne bleibt im Boot, bereits vergangene Woche einigten sich Verein und Investor auf eine Verlängerung der Namensrechte am Volksparkstadion um ein Jahr. Im Gegenzug wird Kühne mit Markus Frömming einen neuen Vertrauensmann im Aufsichtsrat erhalten.

Nach der am Dienstag veröffentlichten Lizenzierung durch die DFL ist die Einigung mit Kühne die nächste Erfolgsmeldung für Klub-Boss Bernd Hoffmann. Ein Vollzug mit weitreichenden Folgen – weil der HSV sich zugleich von alten Darlehenslasten befreite, die Kühne möglicherweise enorm begünstigt hätten.

„Wir freuen uns, dass Herr Kühne dem HSV weiterhin treu zur Seite stehen wird und unserem Verein sowie den Fans den beliebten Stadionnamen erhält“, sagte Hoffmann.

Zahlen muss trotzdem der HSV. Um sich der alten Vertragsklauseln aus der Ära von Ex-Vorstand Dietmar Beiersdorfer zu entledigen, war nach Abzug von Kühnes Stadion-Sponsorings (wie bisher etwa vier Millionen Euro) ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag fällig. Ohne diese Einigung wären Prämien an Kühne für mögliche Teilnahmen am Europapokal oder Platzierungen in den Top zehn der Bundesliga fällig gewesen.

Ändern wird sich in Kürze der Aufsichtsrat. Im Rahmen einer Hauptversammlung soll Frömming noch im Mai ins Gremium gewählt werden. Offen ist die Zukunft von e.V.-Vize Thomas Schulz, der gern im Rat verbleiben würde: Dafür müsste dieser aber erst mal vergrößert werden, da nach Frömmings Wahl alle sechs Plätze belegt wären.

Die Lizenz ist da, ohne Auflagen. Dazu der Deal mit Kühne. Fehlt nur noch ein neuer Hauptsponsor. Da würde der HSV am liebsten mit „Emirates“ verlängern (würde in der Bundesliga etwa 7-8 Millionen Euro zahlen, in Liga zwei nur zwei Millionen). Die Entscheidung über einen Deal wird aber erst nach Abschluss dieser Saison fallen.