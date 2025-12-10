Neuer Auswärtsrekord? HSV-Fans fluten Hoffenheim-Stadion

Das bisher letzte Auswärtsspiel des HSV in Hoffenheim fand vor ausverkauftem Haus statt. 30.150 Zuschauer kamen am 14. April 2018 in die Heimspielstätte der TSG, die damals noch Wirsol Rhein-Neckar-Arena hieß. Sie sahen, wie die Hoffenheimer durch Tore von Serge Gnabry und Ádám Szalai mit 2:0 gegen Aaron Hunt, Lewis Holtby, Filip Kostić und Co. gewannen. Wenige Wochen später stieg der HSV in die 2. Liga ab. Diesen Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), gut siebeneinhalb Jahre später, kehrt der HSV erstmals nach Sinsheim zurück. Nun nennt sich derselbe Spielort Pre-Zero-Arena. Und er wird von Tausenden Hamburgern erstürmt.

Das Motto für die Tour hatte der Förderkreis Nordtribüne e.V. schon in der vergangenen Woche ausgerufen. Da schrieben die organisierten Fans: „Deckt euch mit Karten für die Nebenblöcke des Gästeblocks ein und reist mit uns in den Kraichgau.“ Und: „Packt außerdem euren Balkenschal zu diesem Spiel ein.“ Das blau-weiß-schwarze Utensil soll nicht nur direkt in der Auswärtskurve, sondern auch drumherum, vielleicht sogar in knapp der Hälfte der Pre-Zero-Arena zu sehen sein. Die HSV-Anhänger planen zum Abschluss des Jahres 2025 eine riesige Auswärtsparty.

HSV-Anhänger deckten sich im TSG-Shop mit Karten ein

Die offiziellen Gästetickets für die Partie bei der TSG waren – wie gewohnt – im Nu vergriffen. Es werden allerdings mehr als 3000 HSV-Fans in das insgesamt 30.150 Zuschauer fassende Rund strömen. Deutlich mehr. Zu rechnen ist mit mindestens 10.000 Hamburgern auf den Rängen. Tausende Anhänger folgten dem Aufruf des Förderkreises und deckten sich nach dem freien Vorverkaufsstart in der vergangenen Woche mit Karten ein. Am Mittwochnachmittag (14 Uhr) war in den Blöcken D, E, F und I um den Gästebereich nichts mehr zu haben. Und auch in den Blöcken B, C, J und K gab es nur noch einzelne, sogenannte Wiederverkaufstickets zu ergattern. Diese Ecke wird wohl fest in der Hand des HSV sein. Vom Spielfeld aus links neben der TSG-Stehtribüne, die Dauerkarteninhabern, TSG-Mitgliedern und Fanclubs vorbehalten ist, waren dagegen noch einzelne reguläre Karten verfügbar (Blöcke M, N, O, P und Q).

Montag, 14 Uhr: Ein Screenshot des TSG-Ticketshops zeigt, dass auch direkt neben dem Auswärtsblock (links oben) alle Karten weg sind. Screenshot TSG-Ticketshop Montag, 14 Uhr: Ein Screenshot des TSG-Ticketshops zeigt, dass auch direkt neben dem Auswärtsblock (links oben) alle Karten weg sind.

Längst steht fest, dass die Arena voller sein wird als beim vergangenen Hoffenheimer Heimspiel. Beim 3:0 gegen den FC Augsburg, der Abschiedsvorstellung von Sandro Wagner, waren 20.218 Besucher vor Ort. Bei der TSG hat man die Erfahrung: Je größer die Fanbase der Auswärtsmannschaft, desto mehr Tickets werden insgesamt verkauft.

Den 1. FC Köln begleiteten am 3. Oktober sogar 15.000 Fans nach Sinsheim – das ist Auswärtsfahrer-Höchstwert in der bisherigen Bundesligasaison. Aber auch die Anhänger von Eintracht Frankfurt (13.000 Mitreisende) und des FC Bayern München (10.000) nahmen das Zuhause der TSG in dieser Spielzeit schon ein. Der HSV freute sich bislang in Leipzig (1:2), als sich 10.000 Fans auf den Weg machten, über den größten Auswärtssupport nach dem Aufstieg.

Fanrekord in Hoffenheim? HSV bei Auswärtsfahrern Erster

Es ist wahrscheinlich, dass diese Bestmarke am Samstag geknackt wird. Laut dem Portal „Die falsche 9“ ist der HSV derzeit ohnehin der deutsche Top-Klub, was den Zuschauerumfang bei Auswärtstouren betrifft. Demnach reisten in dieser Saison im Durchschnitt 6750 Anhänger mit zu Hamburgs Partien in der Ferne. Der HSV liegt mit diesem Wert auf dem ersten Platz vor Köln (6700), Zweitligist FC Schalke 04 (6663), den Bayern (6083), Frankfurt (5714) sowie Werder Bremen (5529) und dem FC St. Pauli (5300). Hoffenheim rangiert in dieser nationalen Tabelle derweil auf dem 48. Platz – mit durchschnittlich 914 Auswärtsfahrern. Zahlreiche Zweit- und Drittligisten haben bessere Werte.

Die HSV-Fans machen nicht nur das Volksparkstadion voll. WITTERS Die HSV-Fans machen nicht nur das Volksparkstadion voll.

Die TSG wurde im Jahr 1889 gegründet, gilt aber natürlich nicht als Traditionsverein, der riesige Fanscharen um sich weiß. Unter kräftiger Mithilfe von Mäzen Dietmar Hopp gelang in der Saison 2007/08 der Aufstieg in die Bundesliga. Seither sind die Kraichgauer fester Bestandteil des Oberhauses. Im Vorjahr entkamen sie als Tabellen-15. nur knapp dem Abstieg, unter Trainer Christian Ilzer haben sie sich seit dem Sommer jedoch stabilisiert und stehen derzeit auf dem fünften Platz, punktgleich mit Leverkusen. Und auch in puncto Fanzahlen erfreut sich die TSG aktuell an einem bestimmten Wert: Deutschlandweit bedeutet er lediglich Rang 23, mit durchschnittlich knapp 26.900 Besuchern pro Heimspiel kann der Klub laut „Die falsche 9“ aktuell aber auf seinen höchsten Schnitt seit sieben Jahren verweisen.

Nach diesem Samstag wird diese Marke voraussichtlich noch mal etwas besser aussehen – was auch und vor allem den HSV-Fans zu verdanken ist. „Wir wollen noch einmal gemeinsam drei Punkte in die Hansestadt entführen“, gab der Förderkreis das Credo vor. Die wohl mehr als 10.000 Mitreisenden hoffen auf dasselbe – eine Sinsheim-Party.