Kaum ist er da, legt er auch schon los: Am Mittwoch präsentierte der HSV Sebastiaan Bornauw als neuen Abwehrchef. Der wartete nicht lange, um ein erstes Versprechen abzugeben.

Gekommen, um zu bleiben: Nach dieser Saison besitzt der HSV eine Kaufoption auf Leeds-Leihgabe Sebastiaan Bornauw. Witters

Bereits am Dienstagabend hatte sich Sebastiaan Bornauw mit einem Instagram-Post von den Leeds-Anhängern verabschiedet. Mittwochvormittag dann verkündete der HSV das, was zuvor schon feststand: Der belgische Abwehrspieler wechselt für ein Jahr auf Leihbasis in den Volkspark. Bereits am Nachmittag wird Bornauw erstmals mit seinen neuen Kollegen im Volkspark trainieren.

Um 11.50 Uhr hatte das Warten vieler Fans endlich ein Ende. Mit den Worten „neues Gesicht für das Deck“, umschrieb der HSV einen Post auf dem Kurznachrichtendienst „X“ und kündigte damit den neuen Abwehrchef an, der am Montag im DFB-Pokal in Verl (18 Uhr, Liveticker auf mopo.de) sein Debüt feiern soll.

Bornauw war nach den Gesprächen mit dem HSV vom Wechsel überzeugt

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„Ich war bei den Gesprächen mit dem HSV vom ersten Moment an überzeugt, weil ich von den Verantwortlichen das Vertrauen gespürt habe“, ließ der 27-Jährige auf der Vereins-Homepage wissen und ergänzte: „Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich mag diese Emotionen, die einen Traditionsverein wie den HSV umgeben. Mir gibt das als Spieler viel Energie.“ Sein Versprechen: „Die Fans können sich darauf freuen, dass ich immer alles für meine Mannschaft geben werde.“ Passend dazu erhält er seine Lieblings-Rückennummer, die 33.

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Davon sind auch die Bosse des Vereins überzeugt. „Sebastiaan passt hervorragend in unser Anforderungsprofil“, erläutert Sportdirektor Claus Costa und nennt die Vorzüge des Belgiers: „Er bringt die körperliche Präsenz, die Zweikampfstärke und die Qualitäten im Kopfballspiel mit, die wir uns für unsere Defensive wünschen. Darüber hinaus zeichnet ihn eine reife und konsequente Spielweise aus.“

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Bornauw soll beim HSV Luka Vuskovic ersetzen

Klar ist auch: Bornauw wurde als Chef der Abwehr verpflichtet und soll seine Mitspieler an die Hand nehmen. „Sebastiaan ist ein führungsstarker Spieler, der auf und neben dem Platz Verantwortung übernimmt und eine Abwehr organisieren kann“, weiß Costa. „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und Erfahrung eine wichtige Rolle einnehmen wird, und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm in die neue Bundesliga-Saison zu starten.“

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HSV-Sportvorständin Kathleen Krüger (l.) und Sportdirektor Claus Costa (r.) mit Neuzugang Sebastiaan Bornauw. Witters

Dass Bornauw mit dem deutschen Oberhaus aufgrund seine Jahre in Köln (2019 bis 2021) und Wolfsburg (2021 bis 2025) und durch 140 Einsätze bestens vertraut ist, erleichterte den HSV-Verantwortlichen die Entscheidung. „Sebastiaan kennt die Bundesliga bereits von seinen vorherigen Stationen und bringt eine besondere Arbeitsmentalität mit“, lobt Sportvorständin Kathleen Krüger. „Er ist jemand, der Disziplin und Professionalität tagtäglich vorlebt und zugleich für Teamgeist, Charakterstärke und Kommunikation steht. Mit seiner Persönlichkeit ist er für jede Kabine ein großer Gewinn und passt somit hervorragend in unser Mannschaftsgefüge.“ Auch die Chefin betont, Bornauw solle „eine führende Rolle im Team einnehmen und seine Mitspieler durch seine Coachingkompetenz noch besser machen“.

Bornauw kommt als neuer Abwehrchef und soll die Lücke, die Luka Vuskovic (jetzt Brighton) hinterlassen hat zumindest verkleinern. Gelingt ihm das, wird er nicht mehr nach Leeds zurückkehren: Für den kommenden Sommer besitzt der HSV eine Kaufoption, die im Bereich von 4,6 Millionen Euro liegen soll.