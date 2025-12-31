Neue Zuschauer-Weltrangliste: HSV festigt starke Position, hat aber ein Problem

Jedes einzelne zur Verfügung stehende Ticket fand bei den HSV-Heimspielen dieser Spielzeit einen Abnehmer. So könnte es erstmals in der Vereins-Historie bis zum Saisonende bleiben – der Verein bastelt an der ultimativen 100-Prozent-Quote. Alles deutet darauf hin, dass der Volkspark auch in der Rückrunde immer ausverkauft sein wird. Und auch in der aktuellen Zuschauer-Weltrangliste untermauerte der HSV seine starke Position.

56.900 Fans strömten im Schnitt bislang zu den neun HSV-Heimpartien dieser Saison (acht Mal Liga, ein Mal Pokal). Etwas weniger, als der Volkspark fasst (57.000), was allerdings mit Sicherheitsvorkehrungen bei den heißen Derbys gegen St. Pauli und Werder zusammenhing. Bei diesen Partien mussten einige Plätze nahe des Gästeblocks frei bleiben. Deutschlandweit belegt der HSV mit seinem Schnitt Rang sechs, hinter Dortmund (81.241), den Bayern (75.000), Schalke (61.826), Stuttgart (59.227) und Frankfurt (59.045).

Der HSV belegt in der Zuschauer-Weltrangliste Platz 21

Aber auch im Weltfußball spielt der HSV nach wie vor eine gewichtige Rolle. Da rangieren die Hamburger mit ihrem Schnitt auf Platz 21. Fan-Weltmeister ist Argentiniens Traditionsklub River Plate. Im Schnitt kommen 85.018 Besucher zu den Partien von „Los Millonarios“. Die Plätze zwei und drei gehen an den BVB und die Bayern.

Für den HSV wäre fraglos sogar eine noch bessere Platzierung drin, würde er mit seinem Stadion nicht an Grenzen stoßen. Unmittelbar vor den Hamburgern rangieren mit nur einem knapp größeren Zuspruch Betis Sevilla (57.035), Tottenham (57.160), China-Klub Yingbo (58.378) und Benfica Lissabon (58.400). Längst wird in den Chefetagen über eine Aufstockung und einen Umbau des Stadions auf 60.000 Plätze nachgedacht.

Die Nummer eins der Welt: Mehr als 85.000 Fans kommen pro Pflichtspiel zu den Partien von River Plate im Monumental. IMAGO/Sports Press Photo Die Nummer eins der Welt: Mehr als 85.000 Fans kommen pro Pflichtspiel zu den Partien von River Plate im Monumental.

Dass der HSV durch die Rückrunde im Welt-Ranking abrutscht, ist übrigens ausgeschlossen. Der ärgste Verfolger Arsenal liegt mit durchschnittlich 55.039 Fans deutlich hinter dem Bundesliga-Aufsteiger.

Die Top 25 der Welt-Rangliste im Überblick: