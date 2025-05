Neue Zeiten, andere Sender: Hier gibt es den HSV in der Bundesliga zu sehen

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga ändert sich beim HSV einiges. Die Sommerpause ist länger, die meisten Gegner sind größer. Auch die Fans müssen sich umstellen. Es gibt andere Anstoßzeiten und auch andere Sender, in denen der HSV künftig im TV zu sehen sein wird.

In der Zweiten Liga gab es für den HSV an den Wochenenden vier mögliche Anstoßzeiten. Freitag um 18.30 Uhr, Samstag um 13 Uhr, Sonntag um 13.30 Uhr, dazu das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Alle Partien wurden von Pay-TV-Sender Sky übertragen, die Topspiele wie das gegen den SSV Ulm (6:1) gab es zudem im Free-TV bei Sport1 zu sehen. So leicht und übersichtlich wird es für die Hamburger in der Bundesliga nicht weitergehen.

Sechs verschiedene Anstoßzeiten in der Bundesliga

Mit Freitag (20.30 Uhr), Samstag (15.30 und 18.30 Uhr), sowie Sonntag (15.30, 17.30 und 19.30 Uhr) gibt es in der Ersten Liga gleich sechs verschiedene Anstoßzeiten. Um alles zu sehen, reicht nicht mehr wie in der Zweiten Liga nur ein Abonnement.

Ende vergangenen Jahres hatte die DFL die Medienrechte für die ersten beiden Ligen neuvergeben. Die neuen Verträge sind ab der kommenden Saison gültig und laufen zunächst bis zur Spielzeit 2028/29. Während sich für die Zweite Liga nicht viel geändert hat – lediglich das Topspiel am Samstagabend wird im Free-TV künftig nicht mehr auf Sport1, sondern bei RTL zu sehen sein wird –, gibt es für die Bundesliga ein paar mehr Umstellungen.

Für HSV-Fans reicht Sky als Pay-TV-Sender nicht mehr

Ohne Pay-TV geht in der Bundesliga nicht viel. Mit Sky und DAZN werden zwei Anbieter gebraucht. Das Freitagsspiel läuft künftig wieder bei Sky. DAZN hat sich im Gegenzug die Konferenz am Samstag und alle Sonntagsspiele gesichert. Wichtig: Die Zahl der späten Spiele am Sonntag (Anpfiff 19.30 Uhr) soll ab der kommenden Saison von zehn auf 15 steigen. Die Einzelspiele am Samstag (15.30 Uhr und auch das Topspiel um 18.30 Uhr) bleiben dagegen weiterhin bei Sky.

Die Bundesliga live im Free-TV wird es bei Sat1 zu sehen geben. Das allerdings nur an drei Terminen. Sat1 wird das Eröffnungsspiel und jeweils eine Partie vor und nach der Winterpause übertragen. Ansonsten gibt es die Bundesliga im Free-TV nur als Zusammenfassungen – das wie gewohnt in den verschiedenen Sport-Sendungen von ARD, ZDF und Sport1.