Neue Wahnsinns-Zahl: Run auf das HSV-Sondertrikot geht weiter

Der Hype um das neue Sondertrikot geht unvermindert weiter. Am Dienstagmorgen war die HSV-Website lahmgelegt worden, weil sich derart viele Fans das Jersey bestellen wollten. Der Bestand von zunächst rund 10.000 Exemplaren war im Nu ausgeschöpft. „Wir waren eigentlich auf alles vorbereitet. Aber was dann passierte – diese Wucht hat uns überrascht“, gestand Vorstand Eric Huwer. „Das war nicht antizipierbar.“ Die Nachfrage sei „unglaublich“, sagte der HSV-Boss am Mittwoch. Und sie ist es auch weiterhin.

Am Mittwochmittag hatte der Verein mitgeteilt, dass eine zusätzliche Charge mit den „Sturm und Glanz“-Trikots produziert werde, um dem enormen Fan-Interesse gerecht zu werden. Es ist eine Maßnahme, in der sich der HSV bestätigt sehen kann, denn: Nach MOPO-Informationen gingen bis zum frühen Donnerstagnachmittag mehr als 20.000 Nachbestellungen im Volkspark ein. Schon jetzt ist also klar, dass insgesamt mehr als 30.000 Exemplare über den Ladentisch gehen werden.

Mehr als 20.000 Nachbestellungen für das HSV-Jersey

Wie viele Trikots der HSV am Ende exakt verkaufen wird, ist noch unklar. Der Nachorderungssprozess läuft noch bis Sonntag. Auf Nachfrage versicherte der Klub jedoch, dass er allen Bestellungen, die es bis zum Ende des Wochenendes geben wird, nachkommen werde. Die Produktionsmenge ist nicht gedeckelt. Allerdings werden sich die Fans gedulden müssen. Die Auslieferung der nachbestellten Sondertrikots wird erst in rund vier Monaten erfolgen – also vermutlich nach dem letzten Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison, der für den 16. Mai terminiert ist.

Fábio Vieira (l.) und Nicolás Capaldo präsentieren das neue HSV-Sondertrikot. WITTERS Fábio Vieira (l.) und Nicolás Capaldo präsentieren das neue HSV-Sondertrikot.

Huwer hatte schon den ersten Run auf das Jersey als „Kompliment“ für den HSV bezeichnet: „Das zeigt, dass wir ein ganz gutes Gespür dafür hatten. Deswegen haben wir jetzt auch schnell reagiert und werden in die Nachproduktion gehen.“ Ebendiese startet in der kommenden Woche, sobald die letzten Nachbestellungen eingegangen sein werden. Das weiße Trikot zeichnet sich durch blaue, dunkelrote und goldene Elemente aus. Und wer – angelehnt an das Gründungsjahr des Vereins – den Flock mit der Nummer 1887 auswählt, der wird die Namen aller 465 Profis, die jemals für den HSV in der Bundesliga zum Einsatz kamen, auf seinem Rücken lesen können.

Huwer deutet neues Sondertrikot für die HSV-Frauen an

Die HSV-Profis werden am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auswärts in Mainz einmalig in den Sondertrikots, aber mit ihren gewohnten Rückennummern auflaufen. Die HSV-Frauen tragen am Samstag (14 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim Bundesliga-Nordderby gegen Werder Bremen derweil das reguläre Heimoutfit und nicht die „Sturm und Glanz“-Jerseys. „Wir wollen kein Copy and Paste machen“, begründete Huwer diese Entscheidung. „Wir denken die Frauen eigens.“ Das Duell mit Union (3:2) am vergangenen Samstag sei „das 1887. Bundesligaspiel der Männer“ gewesen und das neue Trikot deshalb der Mannschaft von Merlin Polzin vorbehalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mainz-Boss gratuliert dem HSV schon zum Klassenerhalt

Huwer deutete aber an, dass auch die Hamburger Kickerinnen perspektivisch ein Spezial-Outfit erhalten werden. „Ich freue mich auf das Sondertrikot, das wir nur für die HSV-Frauen ausspielen werden – zu welchem Jubiläum auch immer, das definieren wir noch“, erklärte der 42-Jährige. Auch die Nachwuchsmannschaften des Vereins werden an diesem Wochenende nicht in den frischen Hemden spielen. Der Auftritt der männlichen Profis in Mainz dürfte die Anzahl der Nachbestellungen aber noch einmal in die Höhe treiben.