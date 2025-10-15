Neue Sorgen für Ex-HSV-Star Diekmeier: Krebskranke Tochter (14) auf Intensivstation

Neue Sorgen um Delani Diekmeier (14): Die Tochter des früheren HSV-Stars Dennis Diekmeier, die seit Monaten gegen eine Krebserkrankung kämpft, musste am vergangenen Wochenende mitten in der Nacht per Rettungswagen auf die Intensivstation gebracht werden. Das verkündete ihre Mutter Dana nun bei Instagram.

„Delani ging es in der Nacht von Samstag auf Sonntag sehr schlecht, sodass um 3 Uhr der Krankenwagen kommen musste und wir in die Notaufnahme gebracht wurden. Sie kam dann direkt auf die Intensivstation und wurde sofort gut behandelt“, schreibt Dana Diekmeier in ihrer Instagram-Story. Auf der Social-Media-Plattform hält sie ihre mehr als 50.000 Follower regelmäßig auf dem Laufenden, was den Gesundheitszustand ihrer Tochter angeht.

Tochter von Ex-HSV-Star Diekmeier erneut im Krankenhaus

Tochter Delani sei nun aber „zum Glück auf dem Weg der Besserung und wir hoffen, bald nach Hause gehen zu dürfen“, heißt es von Mama Dana weiter. Bei dem in Hamburg geborenen Mädchen, dem ältesten von vier Kindern des Ex-HSV-Stars (35) und seiner Frau (40), war Anfang des Jahres ein bösartiger Nieren-Tumor entdeckt worden, der kurze Zeit später in die Lunge gestreut hat. Seither hat sich die 14-Jährige zahlreichen Behandlungen unterziehen müssen, zuletzt war sie vor zwei Wochen am linken Lungenflügel operiert worden.

Die Fans des SV Sandhausen zeigen regelmäßig mit Bannern und Transparenten ihre Unterstützung für Delani Diekmeier. imago/foto2press Die Fans des SV Sandhausen zeigen regelmäßig mit Bannern und Transparenten ihre Unterstützung für Delani Diekmeier.

„Das alles einzuordnen, ist nicht leicht“, hatte Dennis Diekmeier vor wenigen Monaten gegenüber Sport1 über die schwere Krankheit seiner Tochter gesagt und betont: „Wir halten zusammen, und auch unsere Freunde und Familie stützen uns enorm. Der Zusammenhalt ist riesig, und wir glauben alle fest an ein Wunder.“ Delani sei „eine unglaubliche Kämpferin“ und er habe „größten Respekt, wie meine Kleine mit der ganzen Situation umgeht“, sagte er weiter.

Delani Diekmeier kämpft gegen aggressiven Krebs

Auch Dana Diekmeier betont immer wieder, wie viel Stärke in ihrer Tochter steckt. „Wir brauchen ein Wunder und Du bist schon eins!“, schrieb sie erst kürzlich bei Instagram über Delani, der sie versprach: „Wir halten dich fest, egal wie der Sturm auch tobt!“ Bei dem Tumor handle es sich um einen „sehr seltenen und aggressiven Krebs“, erklärte sie. Im Sommer prognostizierten die Ärzte nur noch wenige Monate.

Familie Diekmeier, zu der neben Delani auch Dion (10), Dalina (8) und Divia (7) zählen, lebt nach vielen Jahren in Hamburg mittlerweile im baden-württembergischen Sandhausen, wo Papa Dennis seine aktive Fußball-Karriere beendet hatte und zuletzt auch als Co-Trainer tätig war. Von 2010 bis 2018 kickte er für den HSV – unter anderem auch als Kapitän – und lief insgesamt 203-mal in der Bundesliga auf.