Neue Plätze, neuer Spieler: So läuft das HSV-Comeback im Volkspark für die Fans

Auf diesen Moment mussten die HSV-Fans in Hamburg knapp zwei Monate warten: Am Montag um 15.30 Uhr findet im Volkspark das erste öffentliche Mannschaftstraining der diesjährigen Saisonvorbereitung statt. Zuletzt waren die Profis dort Mitte Mai, kurz vor dem Ende der vergangenen Spielzeit, für die Anhänger zu sehen. Die MOPO gibt einen Überblick darüber, was die Fans beim Wiedersehen erwartet.

Die ersten vier Mannschaftseinheiten des Sommers hat das Team von Trainer Merlin Polzin bereits absolviert – allerdings nicht in Hamburg, sondern im rund 500 Kilometer entfernten Helsingør in Dänemark. Bis zu 200 Zuschauer waren täglich dabei. Zum Abschluss des Kurz-Trainingslagers durften sogar 50 Kinder gemeinsam mit den Profis auf dem Platz üben. Aufgrund der Sommerferien werden auch zum Trainingsstart in Hamburg zahlreiche junge Fans erwartet. Sie werden das Training allerdings nur vom Zuschauerbereich aus verfolgen können.

Amoako ist im Volkspark dabei, Adeline noch nicht

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Die Profis, die zuletzt am Kurz-Trainingslager in Dänemark teilgenommen haben, sollen auch zum Wochenstart im Volkspark auf dem Platz stehen. Für Kofi Amoako, der aus Dresden kam, wird es die erste Einheit in seiner neuen Heimat. Offensivspieler Martin Adeline, den der HSV vom französischen Erstliga-Aufsteiger verpflichten wird, soll hingegen noch fehlen. Er muss am Montag zunächst seinen Medizincheck absolvieren und wird voraussichtlich im Laufe der Woche ins HSV-Training einsteigen.

HSV-Nationalspieler bekommen noch Sonderurlaub

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Zum Start in Hamburg ebenfalls nicht dabei sind die Nationalspieler Miro Muheim, Sander Tangvik und Otto Stange. Das Trio hat nach der WM beziehungsweise der U19-EM noch Sonderurlaub. Der genaue Zeitpunkt der Rückkehr ist noch offen. Es ist davon auszugehen, dass Tangvik, der für Norwegen bei der WM als Ersatztorhüter nicht zum Einsatz kam, und Stange, der bereits vor der U19-EM Urlaub hatte, spätestens im Laufe des Österreich-Trainingslagers in der kommenden Woche wieder zum HSV stoßen. Muheim dürfte noch etwas länger pausieren.

HSV hat in der Sommerpause zwei Trainingsplätze erneuert

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Auch an den Trainingsplätzen im Volkspark wurde während der Sommerpause gearbeitet. Der Kunstrasenplatz hinter dem Campus wurde erneuert, Trainingsplatz Nummer vier erhielt einen neuen Hybridrasen. Dieser soll zu Beginn der Vorbereitung allerdings noch geschont werden. Das ist eine gute Nachricht für die Fans: Die ersten Einheiten werden aller Voraussicht nach direkt vor dem Zuschauerbereich auf dem Trainingsgelände stattfinden.

Da der Konzertsommer im Volkspark noch nicht beendet ist und am kommenden Samstag ein 80er-Jahre-Event im Stadion stattfindet, kann es zum Wochenstart wegen der Aufbauarbeiten zu Engpässen bei den Parkplätzen kommen. Die HSV-Profis sind durch die Veranstaltung jedoch nicht eingeschränkt und können auch ihre Kabine im Volksparkstadion wie gewohnt nutzen.