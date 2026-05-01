Neue Helden-Geschichten? Dieses Duo macht dem HSV jetzt Mut

Nicht nur das nahende Comeback von Luka Vuskovic sorgt beim HSV vor dem Auftritt in Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) für Freude. Mit Jean-Luc Dompe und Yussuf Poulsen stehen Trainer Merlin Polzin zwei weitere Profis zur Verfügung, die an guten Tagen den Unterschied ausmachen können. Werden die beiden, wie schon in der Vergangenheit, erneut zu HSV-Helden?

Vielleicht dient der Tag ihrer letzten Zusammenkunft auf dem Rasen ja als gutes Omen. Letztmals durften Dompé und Poulsen am 7. März gemeinsam für den HSV in der Bundesliga ran, mit dem 2:1 in Wolfsburg gelang der bislang letzte Sieg. Wenige Tage später verletzte sich Poulsen am Oberschenkel, zwei Wochen darauf erwischte es Dompé am Fuß. Nun sind beide bereit für ihr Comeback.

Dompé und Poulsen fehlten dem HSV zuletzt wochenlang

Polzin weiß um den Wert seines Offensiv-Duos, tritt aber noch vorsichtig auf die Bremse. „Beide waren eine relativ lange Zeit nicht dabei“, weiß der Coach. Dompé fehlte vier Wochen lang, Poulsen gar sechs. Polzins Fazit: „Wir wissen, dass wir für unser Spiel gewisse Werte brauchen. Das ist bei den beiden ehrlicherweise noch nicht der Fall. Aber sie haben unfassbar hart dafür gearbeitet, wieder dabei zu sein.“ Und weiter: „Wir fangen mit einer Kader-Nominierung an und steigern die Spielzeit dann nach und nach.“

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Klar ist: Beide könnten bereits in Frankfurt zum Faktor werden, wenn wohl auch erst im zweiten Durchgang. Dompés Stärken im Eins-gegen-eins kamen dem HSV zuletzt fast komplett abhanden. Erschwerend wirkt sich aus, dass der im Winter aus Basel geliehene Dompé-Ersatz Philip Otele nach seinem Platzverweis vor zwei Wochen in Bremen noch ein weiteres Mal gesperrt ist. Poulsen kommt als Joker für eine möglicherweise stürmische Schlussphase infrage.

Poulsen traf Ende Dezember gegen Bremen zum HSV-Sieg

Wie es sich anfühlt, für den HSV Entscheidendes zu leisten, wissen beide. Dompé avancierte in der vergangenen Saison mit neun Treffern und 14 Torvorlagen zu einem der entscheidenden Spieler im Aufstiegskampf, den der Verein letztlich mit der Rückkehr in die Bundesliga krönte. Poulsen wiederum schoss den HSV Anfang Dezember kurz vor Schluss zum 3:2-Sieg gegen Werder Bremen. Wird das Duo nun auch zum Trumpf im Kampf um den Klassenerhalt?

„Jean-Luc hat in dieser Saison sehr viel mit Schmerzen zu tun gehabt und aufgrund von Verletzungen wahrscheinlich noch nicht komplett seine 100 Prozent erreichen können“, sagt Polzin. „Aber er hat jetzt alles dafür gegeben, um in diesem besonderen Endspurt der Mannschaft helfen zu können. Das gleiche gilt für Yussi, der auch lange raus war, aber sagt: Ich möchte mit meiner Art und Weise der Mannschaft helfen, wann immer ihr mich braucht. Das gibt uns sehr viel positive Energie und Vibes.“

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Nun wollen die beiden Offensivkräfte auch auf dem Platz endlich wieder zeigen, was in ihnen steckt. Noch ist Spielraum für neue Heldentaten.