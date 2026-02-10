Neue Entwicklung bei Dompé – und zwei gute HSV-Nachrichten

Es war 15.09 Uhr, als Jean-Luc Dompé neben Warmed Omari und Rayan Philippe an den Fans vorbei in Richtung des Trainingsplatzes marschierte. Sein Gesicht war von einem dunklen Schlauchschal umhüllt, erkennbar war es allerdings trotzdem. Und auch das Erscheinen zweier anderer Profis erfreute die HSV-Fans.

Yussuf Poulsen und Albert Grønbæk mischten voll mit bei der ersten Einheit der Woche. Während der wochenlang verletzte Kapitän sich seinem Comeback immer weiter nähert, will die Leihgabe aus Rennes so schnell wie möglich seine Premiere im HSV-Trikot feiern. Sowohl Poulsen als auch Grønbæk schielen auf einen Kaderplatz am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen Union Berlin – und die Tendenz am Dienstagnachmittag war positiv.

Poulsen und Grønbæk trainieren mit der HSV-Mannschaft

Grønbæks Einsätzfähigkeit wäre wichtig, da in Albert Sambi Lokonga ein anderer Mittelfeldspieler verletzt ausfällt (Außenbandriss im Sprunggelenk). Da Merlin Polzin dafür bekannt ist, nichts zu riskieren, dürfte er bei Grønbæk aber noch etwas auf die Bremse drücken – weil der 24-jährige Däne bei seinem vorherigen Leihklub Genua CFC zuletzt kaum mehr spielte. Der Winter-Neuzugang soll weiterhin behutsam aufgebaut werden, nach der ersten Einheit der Woche strahlte er aber schon mal über das ganze Gesicht und unterschrieb Autogramme für die Fans.

Auch Dompé blieb nach dem Training stehen und nahm sich Zeit für die HSV-Anhänger. Schon in der vergangenen Woche war der Franzose weitgehend in den Kreis seiner Kollegen zurückgekehrt, nun absolvierte er das komplette Übungsprogramm inklusive Elf-gegen-elf-Abschlusspiel. Mit Blick auf den Spielbetrieb gilt Dompé angesichts seiner Alkohol-Fahrt aber weiterhin als suspendiert. Momentan ist es schwer zu prognostizieren, wann er in den Kader zurückkehren wird. Eine Berufung durch Polzin schon für das Union-Spiel käme eher überraschend. Zumal Basel-Leihspieler Philipp Otele, der ebenfalls auf der linken offensiven Außenbahn zu Hause ist, beim 2:0 in Heidenheim ein starkes Debüt feierte. Zudem übte der zuletzt angeschlagene Fabio Baldé am Dienstag zumindest individuell.

HSV-Profi Dompé: Ende der Spiel-Suspendierung offen

Während sich Dompé noch bewähren muss, indem er nach seinem inakzeptablen Aussetzer das entsprechende Verhalten an den Tag legt, ist Poulsen vereinsintern über jeden Zweifel erhaben. Das Problem des 31-Jährigen ist vielmehr das wiederkehrende Verletzungspech, das ihn vor der Winterpause zum wiederholten Male einholte.

Er erlitt eine Blessur im Sprunggelenk, verspürt inzwischen aber kein Schmerz mehr im Training. Ein Startelfmandat am Samstag ist ausgeschlossen, zumal der HSV in Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel, Damion Downs und Otto Stange über einige Alternativen fürs Sturmzentrum verfügt. Nach den Eindrücken vom Dienstag erscheint ein Platz auf der Bank gegen Union aber möglich. Im Idealfall wird es sich Poulsen dort neben Grønbæk gemütlich machen.