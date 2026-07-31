Der HSV zeigt sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2026/27. Warum das blaue Jersey Erinnerungen an große Zeiten weckt – und Fans begeistert. Besonderheit um Adidas.

Via Social Media weckte der HSV in den vergangenen Tagen die Vorfreude seiner Fans. Am Donnerstagabend postete der Verein auf Instagram ein Video mit ersten Details zu einem blauen Shirt, über das die Anhänger sofort wussten: Es ist das neue Auswärtstrikot! „Nehmt einfach mein Geld“, kommentierte ein User, der offensichtlich begeistert war von dem Design, das abermals einige Besonderheiten bereithält. Am Freitagmorgen wurde es vollständig präsentiert.

Das zweite Jersey für die kommende Saison erinnert an die erfolgreichste Epoche in der Klubgeschichte. „Von 1979/80 bis 2026/27“, hatte der HSV bereits unter den besagten Instagram-Beitrag geschrieben. Schon damals, Ende der 1970er- beziehungsweise Anfang der 1980er-Jahre, als die Hamburger dreimal Deutscher Meister und einmal Europapokalsieger der Landesmeister wurden, war Adidas der Produzent der Trikots, auf denen das schwarz-weiße Logo des Ölkonzerns British Petroleum (BP) zu sehen war.

Zweites HSV-Jersey als Lifestyle-Produkt

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Heute ist die HanseMerkur Hauptsponsor des HSV – und natürlich auch auf dem neuen, blauen Auswärtshemd präsent, das „die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ schlagen soll. „Angelehnt an die erfolgreichste Ära des HSV erstrahlt das Trikot ‚Unsere Perle‘ im Retro-Glanz. Bis heute hat sich diese Zeit in den Köpfen der HSV-Fans fest verankert und wird durch den Launch auf eine stilvolle Art mit in die Saison getragen“, schreibt der Verein.

Eine zusätzliche Besonderheit ist das Adidas-Originals-Logo (Trefoil-Logo), das verdeutlicht: Dieses Trikot steht nicht für eine rein funktionale Sportbekleidung, sondern es ist ein Lifestyle-Produkt für den Alltag.

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Auch der Rückenprint erinnert an die Trikots aus 1979/80

Zudem beschreibt der HSV in seiner Mitteilung eine weitere Besonderheit: „Passend dazu ist der Rückenprint ebenfalls an das Original aus 1979/80 angelehnt und zeigt eine Retro-Nummer sowie den charakteristischen Schriftzug ‚Hamburg‘. So entsteht ein traditionsreicher und selbstbewusster Look, der in die Moderne transportiert wurde und die verschiedenen Generationen der HSV-Familie miteinander verbindet.“

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Yussuf Poulsen, Albert Sambi Lokonga und Albert Grønbæk (v.l.) präsentieren das Outfit. HSV

Der Verein ist sicher, dass viele Fans die frischen Shirts auch auf der Straße tragen werden, und rechnet mit einem großen Kaufrausch. Das neue weiße Heimjersey ging in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung gut 6000-mal über die Ladentheke, das Auswärtsoutfit wird diesen Verkaufsstart aller Voraussicht nach (deutlich) übertreffen.

Die Shirts werden bei den HSV-Tests gegen Everton gezeigt

Viele Verantwortliche des Klubs betrachten das jetzt vorgestellte Trikot mit seiner speziellen Geschichte und seinem Aussehen als das beste HSV-Jersey der vergangenen Jahre. Es hat einen weiß-schwarzen Kragen und gleichfarbige Elemente an den unteren Ärmeln. Komplettiert wird das Auswärtsoutfit durch schwarze Hosen und weiße Stutzen. Auch die Torhüter um Daniel Heuer Fernandes werden im Retro-Look auflaufen – entweder in Gelb, Rot, Grau oder Blau.





Auch Camilla Linberg und Leila Peneau von den HSV-Frauen durften das Jersey bereits tragen. HSV

Geplant ist, dass die Spielerinnen und Spieler die frische Ware bereits am Samstag beim doppelten Testspiel gegen den FC Everton (13.30 Uhr und 17 Uhr) tragen werden. Camilla Linberg und Leila Peneau von den HSV-Frauen durften es im Rahmen der Präsentation bereits tragen. Bei den Männern fungierten Yussuf Poulsen, Albert Sambi Lokonga und Albert Grønbæk als die Gesichter hinter dem neuen blauen Shirt, das für Rekorde sorgen dürfte. Im HSV-Shop ist es ab sofort für 99,95 Euro (Herren und Frauen) erhältlich. Die Kids-Variante kostet 69,95 Euro.