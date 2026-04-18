Nächtliche Stör-Aktion vor dem Team-Hotel: Werder-Fans ärgern HSV-Profis

Lautstarke Unterstützung beim Training und Krach vor dem Hotel des HSV: Werder-Fans lassen vor dem Nordderby gegen den Rivalen offenbar nichts unversucht.

Bislang unbekannte Krachmacher haben in der Nacht vor dem brisanten Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV Feuerwerkskörper vor dem HSV-Mannschaftshotel gezündet. Um 3.30 Uhr habe eine größere Gruppe Pyrotechnik eingesetzt, teilte die Bremer Polizei mit. Zuerst hatte das Portal „Deichstube“ über den Vorfall berichtet.

Einige HSV-Profis werden vom Lärm geweckt

Die genaue Größe der Gruppe sei nicht bekannt, hieß es weiter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor dem Hotel im Innenstadtbereich von Bremen sei der Krach vorbei gewesen. Und die Verursacher nicht mehr da. Ähnliche Aktionen kommen bei wichtigen Spielen immer wieder vor.

Vereinzelt hätten Spieler von dem Lärm etwas mitbekommen, sagte ein Sprecher des HSV auf Anfrage. Viele Profis seien von der etwa ein- bis zweiminütigen Aktion aber nicht aufgeschreckt worden.

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Das brisante Abstiegskampf-Duell an diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Liveticker bei MOPO.de) sorgt für Alarmbereitschaft. Polizisten aus Niedersachsen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern sollen helfen, das Risikospiel zu sichern. Am Freitag unterstützten etwa 1500 Werder-Fans ihre Mannschaft beim Abschlusstraining und stimmten sie auf die Partie ein. (dpa/mp)