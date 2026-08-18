Längst sollte William Mikelbrencis einen Vertrag in Griechenland unterschrieben haben. Dann aber kam alles anders – und der Ex-HSV-Profi ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Verein.

Bis vor kurzem noch waren William Mikelbrencis (l.) und Jean-Luc Dompé HSV-Kollegen. Doch die Gegenwart sieht anders aus: Der eine Franzose ist schon weg, der andere soll folgen. Witters

14 Profis verließen den HSV bislang in diesem Sommer, 13 von ihnen haben einen neuen Verein gefunden – nur einer ist nach wie vor ohne Klub und damit arbeitslos. Dabei sprach vor zwei Wochen alles dafür, dass auch William Mikelbrencis seine Suche beenden würde. Doch rund um den Franzosen ist ein Transfer-Wirrwarr mit mehreren Richtungswechseln entstanden, bei dem er vermutlich zwischenzeitlich selbst schon den Überblick verloren haben dürfte …

Gern hätte der HSV den Vertrag des 22-Jährigen verlängert, finanziell aber lagen der Verein und sein ehemaliger Rechtsverteidiger zu weit auseinander. So kam es nach vier gemeinsamen Jahren und 68 Pflichtspielen des Talents für die Rothosen zur Trennung.

Saloniki wollte Ex-HSV-Profi Mikelbrencis verpflichten

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Nachdem Mikelbrencis zunächst untertauchte, kam kürzlich Bewegung in seine Wechselaktivitäten. Am 2. August schwappten die Vollzugsmeldungen aus Griechenland nach Deutschland herüber und bis in die MOPO-Redaktion. Die Verantwortlichen von PAOK Saloniki waren sich sicher, dass Mikelbrencis den schon bereitliegenden Vertrag kurzfristig unterschreiben würde. Ein typischer Fall von: denkste.

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Erst ließ der Junioren-Nationalspieler (21 Einsätze von der U16 bis zur U20) den bereits geplanten Medizincheck bei PAOK platzen, dann den gesamten Wechsel. Weil Mikelbrencis mit Salonikis Angebot nicht zufrieden gewesen sein soll und darüber hinaus das zwischenzeitlich erkaltete Interesse des FC Valencia wieder aufflammte.

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Schon zuvor hatte sich Mikelbrencis mit den Verantwortlichen des spanischen Erstligisten unterhalten, konnte sich allerdings nicht mit ihnen einigen.

Auch in Frankreich regt sich Interesse an Mikelbrencis

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Leidtragende sind nun die PAOK-Bosse, die nach dem Ausscheiden aus der Europa-League-Qualifikation (0:1 und 2:3 gegen Anderlecht) den nächsten Tiefschlag verdauen müssen. Aber: Auch Valencia könnte letztlich noch in die Röhre gucken. Nach wie vor ist nicht klar, ob der einst strahlende und mittlerweile klamme Klub den Mikelbrencis-Transfer stemmen kann.

Dem Defensivmann bietet sich mittlerweile aber noch eine weitere Chance: Auch Frankreichs Erstligist Le Havre, wo Ex-Bundesligaprofi Demba Ba (früher in Hoffenheim aktiv) als Sportdirektor aktiv ist, soll mittlerweile mitbieten.

Mehrere Vereine, bislang aber keine Lösung. Damit bleibt Mikelbrencis aktuell einer von zwei HSV-Aufstiegshelden aus dem Sommer 2025, die zurzeit arbeitslos sind. Neben ihm befindet sich auch Bosniens Nationalverteidiger Dennis Hadzikadunic (zuletzt an Sampdoria Genua verliehen) noch ohne neuen Klub. Zuletzt war über einen Wechsel des 26-Jährigen zum FC Kopenhagen oder zu Hajduk Split spekuliert worden.