Auch bei Arsenals Test gegen Dortmund kam HSV-Wunschspieler Fábio Vieira zum Einsatz. Die Verhandlungen mit den Londonern erweisen sich derweil weiterhin als schwierig.

In drei Wochen geht nichts mehr, so lange ist das Sommer-Transferfenster in Deutschland noch geöffnet. Spätestens am 1. September wird dann auch Klarheit darüber herrschen, ob sich der HSV seinen heißesten Traum erfüllen kann. Gelingt es den Bossen, Fábio Vieira vom FC Arsenal loszueisen? Oder scheitert der Wunschtransfer? Am Sonntag versuchten die Londoner abermals, den Preis für den Portugiesen in die Höhe zu treiben.

Vielleicht sehen sie sich schon in Kürze wieder. Am 29. August tritt der HSV zum Bundesligastart bei Borussia Dortmund an – für Fábio Vieira wäre es bereits das zweite Duell mit dem BVB in diesem Sommer. 22 Minuten lang durfte er am Sonntag im Rahmen des Arsenal-Testspiels gegen die Dortmunder ran, am Ende siegten die Gäste im Emirates Stadium mit 3:2.

HSV-Kandidat Vieira bestritt bereits drei Testspiele für Arsenal

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Für Vieira war es bereits der dritte Einsatz des Sommers, nachdem er auch in Girona (4:1) und gegen Betis Sevilla (1:3) zu Teileinsätzen kam. Das aber bedeutet nicht, dass er auch im Meisterschaftsbetrieb plötzlich wieder eine Chance auf regelmäßige Einsätze beim englischen Meister hat.

Sämtliche britische Medien, die regelmäßig über den Verein berichten, sind sich diesbezüglich einig. Vielmehr versucht Arsenal, Vieira ins Schaufenster zu stellen und seine Ablöseforderungen zu rechtfertigen.

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Die sollen weiterhin so hoch sein, dass ein Transfer zum HSV nach wie vor nicht in Sichtweite ist. Dass in den sozialen Medien schon mehrfach von einer sich anbahnenden Einigung berichtet wurde, nehmen die HSV-Entscheider mal mit einem Achselzucken, bisweilen aber auch verärgert zur Kenntnis. So tauchten in der vergangenen Woche Gerüchte auf, Claus Costa habe unmittelbar davor gestanden, zwei Tage nach London zu reisen, um den Deal vor Ort zu finalisieren. Tatsächlich weilte der Sportdirektor die gesamte Zeit über mit den HSV-Profis im Trainingslager in Herzogenaurach.

Arsenal fordert für Vieira eine hohe Ablöse vom HSV

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Das Entgegenkommen der Nord-Londoner soll sich bislang auch weiterhin in Grenzen halten. Etwa 18 Millionen Euro (inklusive Bonuszahlungen) erhoffen sie sich. Weniger als zehn ist der HSV aktuell bereit zu zahlen.

Ändern könnte sich das Preisdenken des Premier-League-Klubs vermutlich erst in den letzten Tagen des Transferfensters. Noch hofft Arsenal, dass auch andere Vereine in den Poker einsteigen. Konkrete Verhandlungen soll es bislang allerdings lediglich mit dem HSV geben. Auch Vieira, so ist aus London zu hören, zieht es weiterhin nach Hamburg.

Gegen Dortmund durfte Vieira 22 Minuten lang ran

Gut für die HSV-Bosse: In den 22 Minuten, die der Ballzauberer gegen den BVB ran durfte, tat Vieira wenig dafür, andere Vereine auf sich aufmerksam zu machen. In einer Aktion blitzte sein Können auf, der Versuch endete dann aber mit einem zu steilen Zuspiel. Nach der Partie verwandelte er in einem zuvor vereinbarten Elfmeterschießen vom Punkt gegen BVB-Keeper Alexander Meyer.

Die nächste Gelegenheit, den Portugiesen ins Schaufenster zu stellen, ergibt sich für Arsenal an diesem Mittwoch im Test gegen den italienischen Champions-League-Teilnehmer Como. Vier Tage später steht dann mit dem Community Shield (gleichbedeutend mit dem deutschen Supercup) gegen FA-Cup-Sieger Manchester City das erste Pflichtspiel auf dem Programm.

Da dürfte Vieira im Normalfall schon nicht mehr zum Einsatz kommen. Im Volkspark rechnet man damit, dass erst im Anschluss daran die ganz heiße Transfer-Phase rund um Vieira beginnen dürfte.