Nächster Trikot-Rekord und verrückte Ticket-Zahlen beim HSV

Sportlich ist der HSV in der Bundesliga bislang erst bedingt angekommen. Kein Tor erzielten die Hamburger an den ersten beiden Spieltagen der Saison, nicht eine einzige Großchance gab es für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin, kein anderes Team hatte bislang so wenig Abschlüsse (zwölf). Immerhin reichte es beim 0:0 in Mönchengladbach zum Auftakt trotzdem schon für einen Punkt. Die Fans sind da aber schon ein paar Schritte weiter. Sie bewegen sich auf Champions-League-Niveau. Das zeigen ein paar neue Zahlen aus dem Volkspark.

In der vergangenen Saison stellte der HSV mit 90.000 verkauften Trikots einen neuen Rekord auf. Diese Bestmarke dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Spielzeit noch mal übertroffen werden. Vor allem auf das neue Heimtrikot sind die Anhänger extrem heiß. Viele Größen sind aktuell in den Fanshops nicht mehr erhältlich, beim Onlineshop muss mit etwas längeren Lieferzeiten gerechnet werden.

HSV hat schon 50.000 Trikots diese Saison verkauft

Insgesamt 50.000 Trikots hat der HSV in den ersten zwei Monaten bereits verkauft. Das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nie. Für den HSV ist es der nächste Rekord. Und die Kurve dürfte in den nächsten Monaten weiter nach oben gehen. Neuer Stoff für die Fanshops wurde schon geordert. Schließlich geht bald auch das Weihnachtsgeschäft los. Wer dort beim HSV zuschlagen will, sollte nicht zu lange warten, vor allem wenn das neue Heimtrikot auf der Wunschliste steht.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geht der Hype so weiter, ist es sogar nicht auszuschließen, dass schon in diesem Jahr der Rekord von 90.000 verkauften Trikots geknackt wird. Das Interesse ist auf jeden Fall gewaltig. Ähnlich sieht das bei den Ticketverkäufen für die Heimspiele aus.

Das könnte Sie auch interessieren: „Es war zu einfach für ihn“: Ex-Trainer verrät, wie Vuskovic den HSV besser macht

Am Dienstag um 10 Uhr startet der Mitglieder-Kartenvorverkauf für das dritte Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Ob es für das Spiel am 5. Oktober im Volksparkstadion auch einen freien Kartenvorverkauf geben wird, ist fraglich. Das zeigt das Interesse am zweiten Heimspiel der Hamburger gegen den 1. FC Heidenheim.

55.000 Tickets für Heidenheim sind weg

Kein wirklich attraktiver Gegner, viele Gästefans werden auch nicht dabei sein. Trotzdem wurden im Mitgliedervorverkauf für das Spiel schon über 55.000 Tickets geordert. Wenn diesen Donnerstag der freie Vorverkauf für die Partie beginnt, werden wohl nur noch ein paar Restkarten zur Verfügung stehen.