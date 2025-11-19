Nächster Ticket-Hammer im Volkspark! Den HSV-Fans bleibt jetzt nur noch eine Hoffnung

Einen Funken Resthoffnung hatte so mancher HSV-Fan noch, sich vielleicht doch noch ein Ticket für eines der Heimspiele dieses Jahres sichern zu können. Seit Mittwoch nun steht fest: Nichts geht mehr – der Volkspark wird bis zum Jahresende ausverkauft sein. Ein unbeschreiblicher Boom rund um den Aufsteiger, der immer verrückter wird. Einen Tag in diesem Jahr sollten sich die Anhänger aber unbedingt noch merken.

Der eine oder andere Hamburger schaute am Mittwoch mit großem Interesse nach Kiel. Dort startete Zweitligist Holstein mit seinem Mitgliedervorverkauf für das Pokal-Viertelfinale im Volkspark (3.12.). Die Hoffnung der HSV-Fans: Sollte Holstein nicht alle Tickets los werden, könnten Kontingente nach Hamburg zurückgehen. Pustekuchen! Im Nu waren alle Karten weg, nur noch wenige und entsprechend teure VIP-Tickets (ab 416 Euro pro Stück) sind für die Partie übrig.

Alle HSV-Heimspiele bis zum Jahresende sind ausverkauft

Klar, dass auch die noch über den Tisch gehen werden. Und auch alle drei Bundesliga-Heimspiele des HSV bis zum Jahresende sind faktisch ausverkauft. Für den Ritt gegen Stuttgart (30.11.) ging schon länger nichts mehr, gleiches gilt für das heiße Nordderby gegen Werder Bremen (7.12.). Und auch zur Vorweihnachts-Partie gegen Frankfurt (20.12.) wird es keinen freien Vorverkauf mehr geben. Am Mittwoch startete der Mitgliedervorverkauf, rasend schnell war die Partie ausverkauft. Dass die Eintracht Gäste-Tickets zurückschickt, ist angesichts der Reiselust der Hessen nicht zu erwarten.

Da es auch für die Auswärts-Partie in Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) keine Tickets mehr gibt, bleibt dem HSV-Anhang bis zum Jahresende nur noch eine einzige Hoffnung. Am 2. Dezember startet 1899 Hoffenheim ab 14 Uhr mit dem freien Vorverkauf für das Gastspiel der Hamburger (13.12.). Viele HSV-Fans setzen auf diesem Wege darauf, sich ein Ticket sichern zu können – so war es schon zu früheren Bundesliga-Zeiten. Doch auch hier gilt: Nur wer schnell ist, kann überhaupt eine Chance haben. Möglich, dass letztlich 10.000 HSV-Fans ihr Team nach Sinsheim begleiten können.

Unabhängig davon, wie hoch die Zahl am Ende sein wird, marschiert der HSV mit gewaltigen Zahlen durch die Saison. Nach dem Vereinsrekord aus der Aufstiegssaison (durchschnittlich 56.324 Fans kamen zu den Heimspielen, die Auslastung lag bei 99 Prozent), werden in dieser Saison bis Jahresende alle acht Partien im Volkspark ausverkauft gewesen sein. Auch auswärts sind die HSV-Fans top: 6900 Anhänger begleiteten ihr Team bislang zu den Spielen in der Fremde, niemals blieb auch nur eine einzige Karte über.